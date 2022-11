Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro mette in guardia Edoardo Donnamaria: "Non permettere a nessuno di snaturarti"

Gossip TV

Paolo Ciavarro affronta Edoardo Donnamaria al Gf Vip e commenta la sua storia con Antonella Fiordelisi.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip abbiamo assistito al tanto atteso confronto tra Paolo Ciavarro ed Edoardo Donnamaria. L'ex gieffino è tornato nella Casa per dare qualche consiglio all'amico, commentare la sua storia con Antonella Fiordelisi e il comportamento assunto nei confronti di Micol Incorvaia.

Il confronto al Gf Vip tra Paolo Ciavarro ed Edoardo Donnamaria

Paolo Ciavarro è tornato al Grande Fratello Vip per mettere in guardia Edoardo Donnamaria. Senza troppi giri di parole, l'ex amatissimo concorrente del reality show ha spronato il suo amico a dare il meglio di sè e ha colto l'occasione anche per dire la sua sul rapporto con Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia:

Sono contentissimo di vederti, mi manchi. Con Micol la potevi gestire meglio, per me non è stato bellissimo da fuori vedere come si è evoluto il tutto. Potevate fare di più entrambi. Ora puoi cercare di ricucire e di vivere in serenità con lei. Non voglio sentirti dire che mai nessuno ti ha maltrattato così. Mi sta piacendo che negli ultimi giorni stai riuscendo a importi, non devi permettere a nessuno di snaturarti.

Interpellato da Alfonso Signorini in diretta al Gf Vip sul rapporto tra Micol ed Edoardo, Ciavarro ha raccontato la verità:

C'è stato un sentimento forte che è durato quel tempo lì, non tantissimo. All'inizio li ho visti bene, poi l'ho capito anch'io che erano incompatibili. Ha voluto dare rassicurazione ad Antonella, sminuendo quello che c'è stato con Micol, poteva evitarlo, ma mettiamoci una pietra sopra. Micol ed Edoardo li vedo affiatati, hanno tante cose in comune.

