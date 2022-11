Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi sbotta dopo la diretta: "Farò lo sciopero del silenzio, non dirò più nulla"

Gossip TV

Antonella Fiordelisi furiosa per i fischi e gli applausi in diretta al Grande Fratello Vip contro di lei.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata pesante per Antonella Fiordelisi. Dopo essersi resa protagonista di un acceso scontro con Guendalina Tavassi e dopo essere stata criticata dalle due opinioniste del reality show di Alfonso Signorini, la giovane influencer si è lasciata andare a un duro sfogo con Edoardo Donnamaria.

L'ira di Antonella Fiordelisi dopo la diretta del Gf Vip

Il comportamento assunto da Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip ha iniziato a stancare tutti. Nel corso dell'ultima puntata, andata in onda ieri lunedì 14 novembre 2022 su Canale 5, la gieffina è infatti finita nel mirino sia di Guendalina Tavassi che delle due opinioniste del reality show, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Come riporta Biccy, a infastidire la giovane sono stati in particolar modo i fischi e gli applausi contro di lei:

La gente del pubblico sta applaudendo tutte le cose contro di me. Non fingo di essere chi non sono come queste dentro la casa. Queste sono finte buone poi cacciano il veleno e sono delle vipere. Per come sono fatta io non riesco a stare zitta. Comunque adesso non farò più nulla, non dirà mai più la mia. Faccio parlare gli altri, bene così andate avanti. Non commenterò più nulla, visto che parlavo sempre io. Visto che mi sono presa dell’arpia e strega, mi sono stancata. Perché tanto è inutile. Visto che la gente applaude solo chi mi viene contro, allora io non dico più nulla. Almeno starò zitta in puntata così non mi fanno gli applausi contro o i fischi.

La Fiordelisi ha poi continuato il suo sfogo attaccando e criticando duramente Micol Incorvaia:

Micol ride per i fischi e gli applausi contro di me? Vabbè tu falla ridere tanto il pubblico vero vede queste cose, no quello in studio. Io sono fatta così, anche al provino mi hanno presa per quello. Pure con gli autori dicevo quello che pensavo. E vabbè, da domani parlerò solo con chi dico io e non dirò la mia sulle cose di altri. A quanto pare parlo troppo. Preferisco non parlare, che mi nominino per quello. Sì farò come uno sciopero del silenzio su ciò che non mi riguarda. Io mi baso sulla mia famiglia, gli affetti e gli aerei che mi arrivano da fuori, che sono tanti. Quindi qualcuno del pubblico mi capisce.

