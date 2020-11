Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto rivela: "Io e Federico Rossi ci siamo allontanati e poi ritrovati..."

Gossip TV

La vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip parla della sua storia d'amore con Federico.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono amatissimi e seguitissimi sui social. Intervistata dal settimanale Oggi, la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha aperto il suo cuore e raccontato della sua travagliata storia con l'ex cantante del duo Benji e Fede.

La confessione di Paola Di Benedetto sulla storia con Federico Rossi

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Paola ha deciso di scrivere il suo primo libro Se ci credi ci vogliono testa e cuore, in cui racconta, tra le altre cose, la travagliata relazione con il cantante Federico: "Il libro parte dalle esperienze della mia vita per dare consigli, fare qualche riflessione. I miei coetanei non credono più nell’amore: per le donne, i maschi sono tutti traditori, per gli uomini, le ragazze sono arriviste. Siccome sto vivendo una bella storia d’amore, con alti e bassi, voglio mostrare un altro punto di vista".

Una storia d'amore che ha rischiato di finire, a causa di una crisi esistenziale di lui: "Lui aveva perso la bussola, travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo. A essersi accorto della gravità della cosa è stato mio padre, che mi ha messo in guardia. Ci siamo allontanati, poi ci siamo ritrovati [...] Spero che la mia storia con Federico continui così e voglio tre bambini, come minimo".

La Di Benedetto, nel corso dell'intervista, ha raccontato anche di un episodio molto brutto che le è capitato all'inizio della sua carriera: "Un personaggio famoso della tv, ai tempi fidanzato con la mia coinquilina, prese i miei vestiti, li tagliuzzò e ne bruciò una parte nel lavandino, perché mi riteneva responsabile del fatto che lei lasciasse Milano. Non posso dire chi è, per evitare querele. Per la prima volta, ho conosciuto il lato oscuro del mondo dello spettacolo".

