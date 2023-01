Grande Fratello Vip, Pamela Prati non ha dubbi: ''Potrei innamorami di una donna''

Gossip TV

Pamela Prati parla del rapporto con Marco Bellavia dopo il Grande Fratello Vip, poi fa una confessione spiazzante.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Pamela Prati ha cercato il suo riscatto con il pubblico di Canale 5 dopo aver segnato la sua carriera e la sua reputazione con la storia di Mark Caltagirone. Mentre continua a conoscere Marco Bellavia, che si è dichiarato a lei con passione inaspettata, Pamela ammette che potrebbe voler intrecciare una liaison con una donna.

Grande Fratello Vip, Pamela Prati tra l’amore saffico e Marco Bellavia

Grande showgirl e grande protagonista del caso Mark Caltagirone, sul quale ancora ci sono ombre non risolte e molti dubbi, Pamela Prati ha varcato la porta rossa di Cinecittà per riscattarsi. Alfonso Signorini ha voluto dare alla sarda la possibilità di dimostrare chi è davvero, di raccontare la sua storia e l’inganno subito, e Pamela ne ha approfittato per farsi conoscere meglio dal pubblico. A Cinecittà, Prati ha incontrato anche Marco Bellavia che si è dichiarato alla showgirl. Ma come procede tra loro? A raccontarlo è l’ex gieffina al settimanale Novella 2000.

“Con Marco ci stiamo conoscendo. Abbiamo molte affinità e nutriamo un interesse reciproco tutto qui. Stiamo andando piano per adesso. Ho preso abbastanza batoste da non lasciarmi travolgere dalle emozioni fin quando non ne ho chiaro il valore”.

Mentre Pamela frena con Marco, così come Davide Donadei esclude il flirt con Dana Saber, l’intervistato chiede alla showgirl se nel suo cuore ci sarebbe posto per una relazione con una donna. Prati spiazza, rivelando che è pronta anche per amare un’altra donna:

“Non escludo niente. Perché io sono una vera esteta e mi lascio sedurre dalla bellezza a 360 gradi. Chissà, domani potrei capitolare per una fanciulla avvenente, sia dentro che fuori non è da escludere affatto”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.