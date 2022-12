Grande Fratello Vip: Dana Saber interessata a Davide Donadei, lui le rifila un clamoroso palo (VIDEO)

Gossip TV

Dana Saber, nuova arrivata nella casa del Grande Fratello Vip, confessa di essere interessata da Davide Donadei che non apprezza.

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà, Dana Saber ha catalizzato l’attenzione del pubblico, rendendosi protagonista di feroci discussioni, accusata di voler interpretare un personaggio al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, dopo qualche giorno trascorso in tranquillità, la modella marocchina ha confessato di provare interesse per Davide Donadei il quale ha chiuso immediatamente la porta in faccia al possibile flirt.

Grande Fratello Vip, Dana Saber scaricata da Davide Donadei

Tra i nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip, quello di Dana Saber ha colpito maggiormente il pubblico da casa dato che la modella marocchina si è lanciata immediatamente in una sequela di discussioni feroci, senza capo né coda. Dana se l’è presa un po’ con tutti, trovando appoggio in Antonella Fiordelisi che è stata accusata di aver plagiato la modella, indirizzandola sulle discussioni da intraprendere in casa. Negli ultimi giorni, Saber ha iniziato a vivere con più serenità la sua permanenza al Gf Vip, dopo aver fatto alcune confessioni shock su Dayane Mello, con la quale è stata paparazzata in atteggiamenti intimi.

La modella marocchina ha sondato il terreno con Davide Donadei, anche lui nuovo concorrente del reality show di Canale 5, ammettendo con l’ex tronista di Uomini e Donne di sentirsi molto attratta da lui e di averne parlato anche con Luca Onestini. Poco dopo, il pugliese si è ritrovato a parlare con Nicole Murgia e le ha confidato quanto accaduto con Dana.

“Dana mi ha detto di aver confidato a Luca che sono il suo tipo. È veramente impossibile, perché io so quando ho davanti una persona se può interessarmi o meno. Non parlo di un lato estetico, anche se è importante”.

Davide si è messo a ridere di gusto, ripensando alle confessione della modella, segno che non c'è veramente speranza per lei. Il tronista proprio non ha apprezzato le attenzioni di Saber e non vedere come tra loro possa funzionare in futuro. Per la gieffina, dunque, un bel due di picche in arrivo!

