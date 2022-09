Gossip TV

Il messaggio dell'ex manager della showgirl sarda poco dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Pamela Prati è una delle concorrenti ufficiali della settima edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl sarda ha varcato la porta rossa nel corso della prima puntata del reality show dopo la sua partecipazione nel 2016, durante la quale venne squalificata per alcune ripetute violazioni del regolamento.

Grande Fratello Vip, Pamela Prati e Mark Caltagirone, l'ironia di Eliana Michelazzo

L'ex star del Bagaglino è tornata sul piccolo schermo a distanza del caso e caos mediatico relativo alle sue finte nozze con l'imprenditore fantasma Mark Caltagirone.

Stando a ciò che ha riputatemene affermato la Prati, la showgirl sarda è stata vittima di una "truffa d'amore" che consiste nel raggiro di vittime inconsapevoli che vengono manipolate da sconosciuti che si palesano con false identità. Un fenomeno legato soprattutto al mondo social. Nonostante però le sue dichiarazioni, non tutti credono alla sua buona fede e la Prati tutt'ora è al centro di molte polemiche relative al suo ingresso nella Casa.

Tra coloro che hanno sempre affermato che la soubrette di Pingitore fosse consapevole e a conoscenza di tutto, c'è la sua ex manager, Eliana Michelazzo.

Nel corso delle prima puntata, è arrivata un'altra frecciatina da parte di Eliana che anche qualche giorno fa aveva lanciato una stoccatina nei confronti di Pamela, che ha anche dichiarato di essere single e pronta a trovare l'amore, magari tra le mura di Cinecittà.

“Chissà se stavolta troverà l’amore nella Casa…Intendo quello vero eh…”ha scritto la Michelazzo.

Che quest'ultima abbia modo di incontrare la sua ex manager proprio nella Casa? In molti lo sperano per riaprire una vicenda che non ha mai del tutto perso d'interesse. Signorini, nel mentre, ha dichiarato che nel corso di questa edizione si tornerà a parlare del caso Caltagirone anche per volere della stessa Prati.

