Grande Fratello Vip, Pamela Prati e Marco Bellavia eludono le telecamere nella notte!

Pamela Prati e Marco Bellavia, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, hanno evitato le telecamere per confrontarsi.

Flirt in corso tra Pamela Prati e Marco Bellavia? Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vp, Alfonso Signorini ha chiamato a rapporto i due gieffini per capire cosa stesse succedendo tra loro nella casa di Cinecittà. Pamela non ha negato l’interesse e, dopo la diretta, si è appartata con Marco lontano dalle telecamere.

Grande Fratello Vip, cosa succede tra Pamela Prati e Marco Bellavia?

Pamela Prati e Marco Bellavia si sono avvicinati moltissimo negli ultimi giorni, complici i complimenti sempre più smielati del gieffino per la showgirl sarda. Marco ha fatto carte false per poter trascorrere del tempo da solo con Pamela, che invece sfugge e si fa desiderare. Alfonso Signorini ha deciso di indagare sulla questione nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, chiamando Pamela a rispondere a qualche domanda su Marco. La gieffina non ha negato un certo interesse nei confronti del coinquilino, mentre lui ha ribadito di volerla corteggiare destando tuttavia qualche perplessità da parte del pubblico, che teme che Bellavia si voglia approfittare della popolarità della Prati.

Per mettere a tacere le malelingue, Signorini ha mostrato un messaggio che Marco ha inviato a Pamela su Instagram nel 2016, nel quale esprimeva tutto il suo interesse nel conoscerla, dimostrando che questo interesse esisteva ben prima del Gf Vip. Dopo la diretta, Pamela ha avuto un piccolo crollo e si è rifugiata in giardino, eludendo le telecamere, seguita a ruota da Marco che ha provato a confortarla.

“Mi piaci tanto. Sai che così sei davvero bellissima? Te lo giuro! Tu truccata troppo? Ma che te frega, ma tu sei bella così. Ma chi se ne frega, tu sei così come vuoi essere - riporta Biccy - Tu sei bella così. Però non devi crearti la maschera perché c’hai paura. Devi essere di più, Pamela devi scoprirti di più. Devi avere quel coraggio e quello scatto”.

Le parole di Marco sono state bruscamente interrotte da un cambio di regia, che ha abbandonato la coppia e il loro sfogo notturno in giardino, per inquadrare altri concorrenti della casa proprio sul più bello. Cosa si saranno detti Pamela e Marco fuori onda?

