Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli rivela: "Io voglio tutte le attenzioni per me"

Oriana Marzoli rivela di essere gelosa di Daniele Dal Moro!

Cresce la complicità e l'attrazione nella Casa del Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Parlando con Sarah Altobello, l'influencer venezuelana ha ammesso di essere gelosa e di voler ricevere le attenzioni dell'ex tronista di Uomini e Donne tutte per sè.

La gelosia di Oriana Marzoli

Confessioni inaspettate e importanti nella Casa del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli non riesce più a nascondere la sua gelosia per l'ex tronista di Uomini e Donne e, interpellata da Sarah Altobello, ha dichiarato apertamente il suo sentimento per Daniele Dal Moro: "Non mi voleva parlare più, mi stai dicendo che sono una ragazzina? Io voglio le attenzioni tutte per me...sono gelosa. Io sono un persona possessiva anche in amicizia".

Divertito dalla situazione e dalle provocazioni della Altobello, Dal Moro ha ribadito la sua posizione alla Marzoli e iniziato a stuzzicarla: "Ma non sono arrabbiato, lei mi stressa..lei capisce solo quello che dice lei. Non hai capito, non funziona così ciccia, io non prendo ordini da nessuno faccio solo quello che mi sento di fare. Non faccio quello che mi dicono di fare....".

Dopo aver ammesso la sua gelosia per Daniele a Sarah, Oriana ha deciso di affrontare Nicole Murgia per capire meglio cosa c’è tra lei e il modello. La giovane concorrente, però, le ha consigliato di non focalizzarsi troppo su determinate dinamiche perché rischia di viversi male il percorso nella Casa del Gf Vip e di rovinare il loro rapporto.

