Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli punta Luca Onestini: ''Gran pezzo di gnocco''

Potrebbe scoccare la scintilla tra Oriana Marzoli e Luca Onestini? Ecco la rivelazione della focosa venezuelana nel confessionale del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip sta per sbocciare un nuovo, intrigante, flirt? Luca Onestini, messo in chiaro di non provare nulla per Nikita Pelizon, ha iniziato ad avvicinarsi a Oriana Marzoli, deluso dal sue di picche di Antonino Spinalbese. A notarlo è stato il presentatore Alfonso Signorini che ha messo alle strette la coppia nel confessionale di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, nuova coppia nella casa di Cinecittà?

L’amore ai tempi del Grande Fratello Vip è fragile e volubile, lascia diverse vittime al suo passaggio ma talvolta si concretizza in qualcosa di serio e romantico. Nikita Pelizon sperava che la seconda opzione fosse quella realizzabile con Luca Onestini quando ha dichiarato palesemente al gieffino il suo interesse romantico e la gelosia provata nel vederlo con altre avvenenti inquiline della casa di Cinecittà. Il bolognese, tuttavia, ha rifilato un due di picche a Nikita che lo ha smascherato, dichiarando che i suoi comportamenti sono indecifrabili e poco sinceri.

Nel frattempo, è scoppiata anche un’altra coppia che aveva catalizzato per qualche settimana l’attenzione del pubblico, ovvero quella formata da Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. La venezuelana è stata malamente scaricata dall’ex di Belen, livido per la poca sensibilità dimostrata nel parlare della figlia Luna Marì. E così, cuori liberi e senza meta, sembra che Oriana e Luca abbiano finito per ritrovarsi e che tra loro vi sia una certa chimica. Ad accorgersi di tutto, come riporta Biccy, è stato Alfonso Signorini che nel daytime di ieri ha voluto chiamare i due gieffini in confessionale per curiosare sul loro rapporto.

“Finita con Antonino ho visto che hai avuto modo di fare degli apprezzamenti su Luca ho visto. Cosa hai detto? Se non te lo ricordi bene te lo dico io. Hai detto che è un gran pezzo di gnocco. mentre lui faceva la doccia tu hai fatto dei complimenti”.

Oriana ha confermato l’interesse per Onestini che ha ricambiato il complimento sfacciato della gieffina. Come se non bastasse, Signorini ha confermato a Casa Chi di aver notato un feeling estremo tra i due concorrenti. Stando alle parole di Signorini, Luca starebbe puntando Oriana anche se non sa fino a che punto il suo sentimento sia sincero.

