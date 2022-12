Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon smaschera Luca Onestini: ''Succede un bel casino''

Gossip TV

Nikita Pelizon non crede più alle buone intenzioni di Luca Onestini e i due si scontrano nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip, quest’anno, sembrano non riuscire a fiorire vere e proprie storie d’amore e lo sa bene Nikita Pelizon che, interessata in modo romantico a Luca Onestini, ha ricevuto un chiaro due di picche dal bolognese. Vedendo il gieffino, tuttavia, continuare a lanciare segnali contrastanti, Nikita ha sbottato. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon prende le distanze da Luca Onestini

Che Nikita Pelizon e Luca Onestini siano incompatibili appare giorno per giorno sempre più evidente, soprattutto dopo l’ultimo confronto nella casa del Grande Fratello Vip. Archiviata la sua relazione traballante, la bella modella si è lanciata alla conquista del bolognese, ma la conoscenza si è interrotta a causa del Covid che ha costretto Luca ad allontanarsi da Cinecittà per qualche settimana. Al su rientro, Onestini ha trovato Nikita ad attenderlo a braccia aperte ma, avendo intuito che la gieffina nutre per lui un sincero interesse che al momento non sente di poter ricambiare, il gieffino ha preso le distanze gettando la modella nello sconforto più totale.

Così, Nikita ha preso in mano la situazione e ha affrontato Luca rivelandogli la verità e ricevendo un durissimo due di picche che l’ha fatta scoppiare in lacrime disperata. A distanza di qualche giorno, sebbene ormai sia chiaro a tutto il pubblico del Gf Vip che Pelizon non vuole essere una semplice amica per Luca, quest’ultimo ha iniziato ad avere atteggiamenti contrastanti, lasciando ad esempio un dolce biglietto sul cuscino della modella per darle la buona notte. Nikita, furiosa, si è sfogata con Daniele Dal Moro facendo intendere di non potersi fidare dei gesti di Onestini.

“Luca Onestini è bello e interessante ma al contempo ci sono cose che non mi stanno piacendo. Non riesco ad avere una conversazione sciolta con lui, sento che c’è sempre qualcosa che non va - riporta Biccy - Tipo gli faccio una domanda e mi risponde super vago. Se mi fa una domanda lui e rispondo io, sento che a lui non è piaciuta la mia risposta e si allontana. Dove sta la naturalezza e la scioltezza del dialogo?”.

Vedendola distante e fredda, Luca ha voluto chiarire con Nikita che nuovamente ha ribadito di essere molto confusa a causa dell’atteggiamento del gieffino, che non la vuole ma la cerca in modo fin troppo romantico. Lui, spazientito ha ammesso di non dare la stessa importanza a “cose che io reputo delle sciocchezze”. Nel frattempo, il pubblico del Gf Vip pensa che Luca stia deliberatamente giocando con i sentimenti di Nikita per essere al centro dell’attenzione e promette vendetta per la preferita di questa edizione.

