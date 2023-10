Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e la romantica dedica a Daniele Dal Moro dopo l'uscita dal Gran Hermano

Gossip TV

Oriana Marzoli, ex concorrente del GFVip, ha dedicato al fidanzato Daniele Dal Moro una romantica dedica dopo la brusca uscita dal Gran Hermano. Ecco cosa ha detto!

Oriana Marzoli è stata una delle gieffine più chiacchierate dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip: dalle liti con Nikita Pelizon, fino alla storia d'amore con Daniele Dal Moro, la vippona si è ritagliata una fetta di pubblico e fan non indifferente che, ancora a distanza di mesi dalla fine del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, la sostiene e la incoraggia. L'ex vip si è lanciata, infatti, in una nuova avventura professionale, la partecipazione al Gran Hermano, la versione spagnola del reality, ma questo nuovo momento si è già concluso.

GFVip, Oriana Marzoli e la romantica dedica al fidanzato Daniele Dal Moro

Durante questa breve partecipazione al reality, Daniele Dal Moro non ha mai smesso di sostenerla, anche quando l'ex vippona è stata "cacciata" dal programma per volere della produzione, la quale aveva fatto passare il tutto per abbandono volontario da parte di Marzoli. Dopo l'addio al programma, Oriana è tornata su Instagram e ha deciso di dedicare un romantico messaggio al suo compagno, con cui ha avuto una storia di alti e bassi sin dalla prima puntata del GFVip.

Nel post pubblicato su Instagram compaiono una serie di scatti in cui i due in diversi momenti vissuti nell'ultimo periodo, dai più quotidiani a quelli trascorsi sul red carpet dell'80esima Mostra del Cinema di Venezia, dove hanno calcato il red carpet. A corredo delle foto, l'ex gieffina ha aggiunto la seguente didascalia:

"Non siamo perfetti, né fingiamo di esserlo. Siamo solo due perone che nonostante le loro differenze, trovano sempre mille e una ragione e soprattutto tanta voglia di stare insieme. Ci siamo conosciuti in quella che per me è stata la migliore esperienza della mia vita, e tu sei stato uno dei motivi che l'ha resa più speciale. non è stato tutto rosa, ma è REALE. Forse, non siamo la tipica coppia perfetta che si vede da queste parti, ma per me vale molto di più il ssentimento così grande che c'è tra noi. Questo sì che è perfetto...E anche se abbiamo molto carattere noi due e siamo due sciocchi, ti amo e soprattutto amo ciò che siamo così com'è"

Scopri le ultime news su Grande Fratello