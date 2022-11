Grande Fratello Vip, Oriana chiede scusa ad Antonio Spinalbese: "Sono mortificata per quello che ho detto"

Gossip TV

L'influencer venezuelana, dopo la spiacevole gaffe con Antonio, prova a rimediare ma Spinalbese resta irremovibile.

Al Grande Fratello Vip, sembra giunto al capolinea il legame tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Tutto è precipitato durante la serata di ieri, quanto la venezuelana, vedendo triste lo spezzino, gli ha chiesto cosa avesse.

Gf Vip, Oriana prova a rimediare con Antonino ma lui è irremovibile

Spinalbese ha risposto di sentire molto la mancanza della figlia e il commento successivo di Oriana lo ha spiazzato.

"Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane”

La frase in questione ha suscitato un vero e proprio sdegno da parte di Antonino che ha affermato di essersi pentito di tutto e che lei non può essere in alcun modo la donna giusta per lui.

"Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto."

E ancora:

Io la perdono, non è che non le parlo più. Però magari non continueremo come abbiamo fatto fino ad oggi. L’unica cosa che non doveva fare è quella. Inutile sforzare il rapporto a questo punto. Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto: ‘Mi manca mio figlio’, io non le avrei mai detto: ‘Anche a me manca il cane’. Mi ha deluso c’è poco da fare è la verità"

Oriana, resasi immediatamente conto della spiacevole gaffe, si è scusata subito con Antonino ma senza successo: “

"Mi sono espressa male. Scusami ti prego. Io intendevo dire che era già un po’ che eri giù di morale per tua figlia e avevo paura che entrassi in un tunnel di tristezza come Luca per Soraia. Io non vorrei mai sminuire nulla e rispetto tutto, mi sono spiegata molto male”.

Parlando con Tavassi, la venezuelana ha aggiunto:

"Sono mortificata per quello che ho detto. Passa come se per me non è importante la figlia. Io non ho bambini ma posso capire. Anzi, usciti da qui se noi avremo ancora qualcosa insieme mi piacerebbe conoscerla. Soltanto che anche ieri notte lui piangeva e oggi era tristissimo e quindi volevo capire meglio”.

