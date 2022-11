Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese molla Oriana Marzoli: "Non è la donna per me, mi ha deluso"

Gossip TV

Antonino Spinalbese spiazza tutti decidendo di chiudere il rapporto con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip.

È già finita tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Nessun lieto fine per la neo coppia della settima edizione del Grande Fratello Vip visto che, a grande sorpresa di tutti, l'ex di Belen Rodriguez ha deciso di chiudere il suo rapporto nato nella famosa Casa di Cinecittà con la bella influencer venezuelana.

Antonino Spinalbese ha deciso di chiudere il suo rapporto con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. Tutto è nato quando il gieffino ha avuto un crollo per la mancanza di sua figlia e la reazione dell'influencer non è stata delle migliori: "Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso?". Dichiarazioni che hanno spiazzato l'ex di Belen Rodriguex che, durante la notte, si è sfogato con Patrizia Rossetti e Wilma Goich e rivelato di non voler più stare con la venezuelana:

Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto. Anche se le dovessi dire che restiamo amici però poi dobbiamo rimanere qui nella stessa casa. Mi dispiace anche che è nell’altra stanza che sta male per me. Io andrei pure a consolarla. Io la perdono, non è che non le parlo più. Però magari non continueremo come abbiamo fatto fino ad oggi. L’unica cosa che non doveva fare quella.

Inutile sforzare il rapporto a questo punto. Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto ‘mi manca mio figlio’, io non le avrei mai detto ‘anche a me manca il cane’. Mi ha deluso c’è poco da fare è la verità. […] Adesso riprenderò anche a stare in tranquillità con Giaele. Visto che fino ad ora avevo paura anche di parlarci.

