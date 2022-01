Grande Fratello Vip, nuovo scontro tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: "Sono stanca e confusa"

Gossip TV

Ancora incomprensioni al Gf Vip tra Sophie e Alessandro.

Ancora incomprensioni tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, i due giovani concorrenti del reality show si sono nuovamente confrontati sulla loro attuale situazione sentimentale. Un confronto che si è presto trasformato in un nuovo scontro.

Alessandro e Sophie sempre più distanti al Gf Vip

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip tra Alessandro e Sophie. Tutto è iniziato ieri sera quando Miriana Trevisan ha letto le carte e rivelato all'ex tentatore di Temptation Island di aver visto delle incertezze da parte sua nei confronti della modella. Incertezze che, come riporta il sito ufficiale del programma, ques'ultimo ha poi confemato alla diretta interessata.

"Questo tuo modo non si capisce se è dovuto dal fatto che sei in uno stato confusionale o dal fatto che non ti fidi della persona che hai di fronte" ha dichiarato Basciano ammettendo di avere alcuni dubbi sul loro rapporto. "Sono un pò stanca" ha prontamente replicato la Codegoni "...penso di essere anche sottotono e in confusione. Io non ho più la forza di stare qui a giustificarmi".

"Sophie se tu non hai voglia, vai per la tua strada e io per la mia. Continua a essere coerente e credi in quello che dici. Io sono qui. Chi motiva, chi dice le cose belle sono io, non te. [...] Ti piaccio? Vivimi senza che rompi sempre i co****ni" ha concluso Alessandro. Stanca di sentirsi sotto pressione, Sophie ha abbandonato la sauna chiudendo così la conversazione.

