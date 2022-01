Grande Fratello Vip, Davide Silvestri a Nathaly Caldonazzo: "Io nomino chi voglio, non ho nulla da perdere"

Gossip TV

Al Gf Vip arriva il confronto tra Davide e Nathaly.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha nuovamente stravolto le dinamiche del gioco. Subito dopo la diretta, Nathaly Caldonazzo, che è stata la preferita dal pubblico, ha cercato un confronto con Davide Silvestri per chiarire il loro rapporto nella Casa.

Il confronto tra Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo

"Dopo questa settimana che siamo stati in serenità, Barù si è pentito e mi ha chiesto scusa, invece da te niente. Hai detto che ho portato un'energia negativa e mi dispiace non per me, ma per mia figlia che sente queste cose" ha dichiarato Nathaly confrontandosi con Davide dopo la puntata del Grande Fratello Vip.

Dopo aver ascoltato le parole della Caldonazzo, Silvestri ha cercato di spiegarle la sua posizione: "Io sono tranquillo. Se devo dire una cosa la dico. Se c'è qualcosa di cattivo, di sicuro non gli rivolgo neanche la parola. A pelle, sentivo che non c'era feeling. Però sono pronto a cambiare idea perché non mi hai fatto nulla di male. Io sono uno di quelli che se mi fai del male con me hai chiuso".

Leggi anche La posizione di Katia Ricciarelli nei confronti di Nathaly Caldonazzo

"Io sono molto timida. Quando sono entrata vi vedevo tutti nei vostri ruoli. Posso risultare fredda o spigolosa, ma in realtà devo studiare prima chi sei. Ho i miei tempi" ha aggiunto Nathaly provocando la reazione di Davide "Io dirò sempre la mia verità, se c'è qualcosa che non va io lo dirò. Io sono fatto così nel bene e nel male. A me non frega nulla di andare contro tutti in nomination. Nomino chi voglio, non ho nulla da perdere".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.