Grande Fratello Vip, nuovo Amore in Casa? Filippo Nardi ci prova con Samantha De Grenet

Gossip TV

Filippo Nardi spende parole lusinghiere per Samantha De Grenet nella casa del Grande Fratello Vip: potrebbe nascere un nuovo amore?

Filippo Nardi è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip dopo vent’anni dall’edizione che lo fece conoscere al grande pubblico. Il gieffino confessa di trovare Samantha De Grenet irresistibile e la elogia pubblicamente davanti alle inquilini di Cinecittà. Nascerà un nuovo amore?

Gf Vip, Filippo Nardi confessa i suoi sentimenti a Samantha De Grenet

Che Samantha De Grenet sia oltremodo bellissima non è un segreto. La showgirl è in perfetta forma ed è pronta a godersi la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip da vera protagonista. Samantha ha già un ammiratore molto speciale, che non smette mai di farle notare la sua avvenenza: Filippo Nardi.

Il gieffino, che ha fatto il suo ingresso a Cinecittà a distanza di vent’anni dall’edizione che lo fece conoscere e amare dal grande pubblico, ha ammesso di avere una cotta per la De Grenet già da diverso tempo. Filippo ha raccontato di aver tentato un approccio con la showgirl diversi anni fa, quando ancora non era impegnata con il marito Luca Barbato. La gieffina è rimasta molto sorpresa dalla confessione di Nardi, ammettendo di non aver mai interpretato le sue attenzioni come avances.

Filippo Nardi riceve un due di picche dalla De Grenet al Grande Fratello Vip

Le inquiline della quinta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, hanno ammesso di aver sentito Filippo tessere le lodi di Samantha, che incarna il suo prototipo di donna ideale. Barbato potrebbe non essere esattamente contento per queste attenzioni speciali, ma Samantha è innamoratissima di lui e del figlio Brando ed è pronta a concedere a Nardi una semplice amicizia.

La vicinanza forzata e la reclusione protreranno i due gieffini ad approfondire l’argomento o Filippo dovrà accettare il due di picche? Nel frattempo, in Casa c’è grande fermento dopo la lite tra Dayane Mello e Giulia Salemi. Le due influencer sembrano ormai molto lontane e chissà se la modella brasiliana terrà fede alle sue parole, spedendo in Nomination la collega.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.