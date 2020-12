Gossip TV

Dayane Mello, offesa per essere stata nominata la 'più antipatica' da Giulia Salemi, si scaglia contro la gieffina nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è davvero semplicissimo far scoppiare una miccia. Quando agli inquilini di Cinecittà è stato chiesto di eleggere la ‘persona più antipatica’ e Giulia Salemi ha fatto il nome di Dayane Mello, la modella brasiliana è scoppiata e ha annunciato di voler spedire la collega in Nomination per ripicca.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Giulia Salemi

Nella Casa del Grande Fratello Vip si respira aria di tensione. Dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini sono nate nuove alleanze, ma anche nuove antipatie. Dayane Mello ha affrontato una settimana intensa, a causa delle liti furibonde con Selvaggia Roma, prima che l’influencer romana fosse eliminata dal pubblico.

Il Gf ha deciso di creare ulteriore zizzania, chiedendo agli inquilini di Cinecittà di partecipare ad un gioco comune, nominando la ‘persona più antipatica’ della quinta edizione. Giulia Salemi ha deciso di nominare Dayane, spiegando di tenere a lei ma di reputarla permalosa e poco pronta allo scherzo. La notizia ha infastidito moltissimo la Mello, che si è immediatamente scagliata contro la Salemi, promettendo di fare il suo nome durante le Nomination.

Dayane Mello pronta a vendicarsi di Giulia Salemi al Gf Vip

Giulia è corsa ai ripari, raccontando di averla scelta solamente perché ha messo senso dello humor ma non si sarebbe mai aspettata che la modella reagisce a quel modo. Dayane, dal canto suo, sembra non credere neppure ad una parola dell’italo-persiana, ammettendo di esserci rimasta male e che da ora in poi sarà costretta a fare nuove considerazioni sulla loro amicizia.

“Smetti di girare la frittata, è un gioco ma la verità va detta… Il problema non è mio, io non sono mai stata antipatica! Tu non puoi giocare con le persone alle quali vuoi bene nella tua vita” ha dichiarato la Mello visibilmente alterata. La Salemi ha provato a spiegare il suo punto di vista ma le sue parole rimbalzano sulla modella brasiliana come su un muro di gomma. Dayane rimarrà fedele alla sua promessa, vendicandosi di Giulia in Puntata?

