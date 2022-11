Grande Fratello Vip, notte di passione per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria (VIDEO)

Gossip TV

Sembra che l’ultimo party organizzato al Grande Fratello Vip abbia acceso gli animi di alcuni concorrenti, spingendo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria a consumare una notte di passione.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono la coppia più chiacchierata della settima edizione del Grande Fratello Vip. La schermitrice appare poco trasparente sui sentimenti nei confronti del volto di Forum, ma l’ultima notte ha messo in chiaro ogni dubbio. Ecco cosa è successo tra i due e il video.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria a letto insieme

Nella casa del Grande Fratello Vip, a pochi giorni dall’ingresso a Cinecittà, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono avvicinati tra mille polemiche. Antonella è stata accusata di nutrire interesse per Antonino Spinalbese, ma di aver virato su Edoardo vedendo che l’ex di Belen Rodriguez non la degnava di uno sguardo. La schermitrice si è discolpata, dichiarando di essere invaghita di Edoardo e mostrandosi anche gelosa dopo l’ingresso di Micol Incorvaia, ex frequentazione del volto di Forum.

Tra mille polemiche e dubbi, i Donnalisi continuano a fare coppia fissa e nel corso dell’ultima nottata trascorsa al Gf Vip è scoppiata la passione. Edoardo e Antonella, complice qualche bicchiere di vino che ha allentato le tensioni delle ultime settimane, si sono appartati sotto le coperte e sembra proprio, almeno dal video che ha fatto il giro del web, che tra loro sia stato consumato un rapporto carnale.

Il video hot ha fatto clamore tra i molti fan dei Donnalisi, che sono felici di vederli insieme serenamente e senza più polemiche tra loro. Nel frattempo anche un altro video sta facendo scalpore, ovvero quello che ritrae la passione tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Insomma, sembra proprio che i party del Gf Vip siano propizi per le coppie e per accendere la passione, senza più pensare troppo alle telecamere che riprendono la casa h24. L’idillio tra Antonella ed Edoardo durerà a lungo oppure ci dobbiamo preparare ad un nuovo scontro dettato dalla gelosia?

