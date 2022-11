Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon in lacrime: "Luca Onestini mi ha rifiutato"

Gossip TV

Al Grande Fratello Vip, la modella triestina si è sfogata in confessionale: le lacrime amare dopo essersi dichiarata a Luca Onestini.

Nei giorni scorsi, Nikita Pelizon ha preso coraggio e si è dichiarata a Luca Onestini, confessando di sentirsi come un'adolescente e di cercarlo in ogni angolo della Casa. L'ex tronista, dal canto suo, è stato più che eloquente e le ha rifilato un sonoro due di picche. Luca ha frenato Nikita dicendole che lo conosce appena e ha inoltre messo in chiaro di non volere un rapporto diverso da quello che c'è attualmente.

Gf Vip, Nikita Pelizon in lacrime dopo il rifiuto di Luca Onestini

La modella triestina non ha reagito affatto bene e oggi si è sfogata piangendo in confessionale. Ecco le parole di Nikita, riportate da Biccy:

“Mi sono fatta un trip mentale di cose che non stanno accadendo. Io mi chiedo perché ma non gliele vado a spiegare, perché oggettivamente come faccio? Mi dico ignoralo, vivi, vada a fare in brodo tutto e però non riesco. Io sono rimasta ai tempi dove l’uomo ti corteggiava e ti portava i fiori. Sta cosa che l’uomo ha bisogno di capire che… e non si butta non mi piace."

Sembrerebbe che per la Pelizon sia la prima volta che è stata rifiutata da un uomo e questo le ha generato delle insicurezze:

"Questa è la prima volta che mi espongo con un ragazzo. E cosa succede? Da dan! Questa è la prima volta che una persona mi dice che va con i piedi di piombo. Solitamente piaccio fisicamente e quindi poi vogliono conoscermi e gli piaccio anche dentro. Così poi ci iniziamo a frequentare con i ragazzi. Forse mi sono esposta e non è una cosa che faccio. E mi sono sentita… nella testa mi viene la parola rifiuto. Questa è una di quelle cose per cui chiamerei la mia migliore amica e ci parlerei per ore”.

Luca, dopo la dichiarazione di Nikita, ha affrontato la modella esponendosi con chiarezza:

“Io con te sto bene, sei anche una bella ragazza, non devo dirtelo io. Ma adesso non sto pensando a niente di più. Sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente. Se ci sei rimasta male mi dispiace, ma non voglio essere frainteso. Io e te possiamo avere un bel rapporto senza pensare ad altro. Io mi trovo molto bene con te. Ma in questo momento non sto pensando ad altro”.

