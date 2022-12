Grande Fratello Vip, Nikita illusa da Luca Onestini rivela cosa gli ha detto senza essere ripresi dalle telecamere

Gossip TV

Dopo la puntata del Gf Vip, Nikita si è sfogata con Nicole Murgia.

Nel corso della 25esima puntata del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon e Luca Onestini si sono confrontati dopo le tensioni degli ultimi giorni che hanno creato una vera e propria rottura dopo essersi avvicinati molto creando un legame piuttosto intimo.

Gf Vip, Nikita Pelizon su Onestini: "Luca non è stato chiaro"

Nikita ha avuto modo di vedere alcune esternazioni dell'ex tronista nei suoi confronti in cui ha più volte espresso il suo punto di vista anche con altri gieffini precisando di non aver mai dato a Nilkita false speranze e ha ribadito che l'interesse era da parte solo della modella triestina. Quest'ultima, in puntata, ha raccontato un Onestini diverso che più volte le ha fatto delle avances piuttosto esplicite che però, a suo dire, non sono state riprese dalle telecamere del Grande Fratello.

La Pelizon è ormai convinta che l’obiettivo di Luca sia quello di metterla contro il resto della casa e dopo la puntata si è sfogata con Nicole Murgia, raccontando alcuni retroscena sul loro rapporto:

"È una cosa di cui parlavamo quando ci stavamo frequentando e che tu la tiri fuori un mese e mezzo dopo, nel tempismo perfetto perché io ho semplicemente detto a Sara quello che era successo mentre lui mi stava davanti. Perché lui diceva che io gli avevo detto di starmi lontano quando non era così, io gli avevo semplicemente detto che dato che non aveva mai nutrito attrazione fisica nei miei confronti, che avevo travisato tutto, che mi aveva sempre detto di vedermi solo come un’amica quando in realtà lui mi aveva sempre detto “in futuro chi lo sa, ti sto conoscendo” aiutami a vederti come un amico perché io se no mi prendo davvero una batosta enorme, nel senso che ci sto davvero male. Quindi non diamoci più il buongiorno così di 40 minuti di baci, abbracci, coccole, non diamoci più gli abbracci costantemente, non stiamo sempre seduti vicini. Io sono stata chiara fin dall’inizio dicendogli che non lo vedo come un amico perché mi piace."

La modella triestina ha ribadito che Luca in diverse occasioni non è stato affatto trasparente:

"Lui non è stato sempre chiarissimo, perché lui mi ha detto che ero l’unica che gli interessa nella casa, mi dice che sono unica e me lo scrive sulla pancia in sauna e non me lo dice a voce, gli chiedo perché sono unica e tu mi sgrani gli occhi come per dire che questa cosa non doveva uscire.

La Pelizon, così come l'ex tronista, non ha alcuna intenzione di riaprire il dialogo:

"Ci sono state delle cose così criptiche che a un certo punto io ho detto “basta, non voglio più tutta questa confusione”, io non voglio farmi un mese, tre mesi, due settimane ancora così."

