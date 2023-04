Grande Fratello Vip, Nicole Murgia criticata dopo la nascita della nipotina: "Non ho nulla da dire..."

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Nicole Murgia non ha voluto pubblicare dichiarazioni per la nascita della nipotina, la figlia di Vittoria Deganello e di Alessandro Murgia ed è stata duramente criticata sui social. Ecco cosa ha risposto.

L'ex concorrente del GFVip, Nicole Murgia è stata fortemente criticata per non aver celebrato la nascita della figlia della sua ex amica e cognata, Vittoria Deganello. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha avuto un flirt estivo con il calciatore e fratello di Murgia, Alessandro, sposato con figli, ma alla notizia della gravidanza inattesa, Murgia ha lasciato la compagna ed è tornato dalla moglie e dai due figli.

Grande Fratello Vip, Nicole Murgia criticata sui social

Deganello ha annunciato la nascita della piccola Ginevra il 25 aprile e dalla famiglia Murgia non è arrivato neppure un messaggio di congratulazioni o di auguri. Non sorprende, in realtà, perché già durante la gravidanza dell'ex volto di Uomini e Donne, tra lei e Murgia erano volate pesanti accuse e frecciatine sui social, tanto che quando Murgia ha partecipato al GFVip, a Deganello è stato chiesto di non commentare o rilasciare dichiarazioni sulla gravidanza.

Ora, con la nascita di Ginevra, sui social Murgia è stata criticata pesantemente per non aver celebrato la nascita della nipotina e i continui commenti hanno spinto l'ex gieffina a reagire, pubblicando un lungo sfogo sul suo profilo Instagram:

"Vorrei dire semplicemente a tutti quelli che continuano a mandarmi messaggi che è nata Ginevra che lo so! Anche per ricordarvi che è la figlia di mio fratello e ovviamente mio fratello è là, perché è il papà. Non ho altro da aggiungere su questa cosa. Non ho bisogno di teatrini social, sono inutili per me in questo momento. Ci sono dei bambini di mezzo, vi ricordo quindi che bisognerebbe avere il tatto e la delicatezza di affrontare certe situazioni. Certe questioni vanno affrontate in privato ed è così che continuerò a fare"

Scopri le ultime news su Grande Fratello Vip