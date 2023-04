Uomini e Donne, Vittoria Deganello è diventata mamma: il dolce annuncio con un post!

Gossip TV

Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne, ha dato alla luce la sua bambina. Vediamo insieme i dettagli della notizia!

Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne, ha dato alla luce la sua bambina! L'annuncio è stato dato dalla neo mamma sui social con un dolce post in cui ha svelato anche il nome della figlia.

Uomini e Donne, Vittoria Deganello è diventata mamma: benvenuta, Ginevra!

La vicenda di Deganello è alquanto complessa: l'ex volto del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha avuto un flirt estivo con un calciatore, Alessandro Murgia, e quando la relazione è terminata e la ragazza ha scoperto di essere in attesa della bambina, Murgia non ha voluto sapere nulla di lei e della futura nascitura, preferendo tornare dalla moglie e dai figli, da cui si era separato per un breve periodo. Per diverso tempo, Vittoria Deganello non aveva svelato il nome del padre della bambina, limitandosi a dire che sarebbe stata una madre single, ma poi la faccenda si era complicata e il nome del calciatore era venuto fuori.

La gravidanza dell'ex corteggiatrice è stata particolarmente turbolenta, in quanto, non soltanto si è trovata ad affrontare tutto da sola, ma ha anche subito attacchi da parte di Nicole Murgia, sua ex cognata e amica e concorrente di questa edizione del GFVip. Deganello arrivò a rivelare che la famiglia dell'ex le aveva chiesto anche di abortire, sebbene poi la stessa Nicole abbia voluto rassicurare i fan che una volta nata, la bambina sarebbe stata riconosciuta dal padre ufficialmente:

"Non ci verrebbe mai in mente, né a lui, né a nessuno della famiglia di non riconoscerlo. Assolutamente, lo trovo un argomento molto delicato che è stato buttato in pasto ai media"

Vittoria Deganello aveva anche rivelato che le era stato intimato di non parlare della gravidanza, durante la permanenza di Nicole al GFVip, per non attirare l'attenzione su argomenti così privati, ma l'ex gieffina aveva smentito tutto. Ieri, 25 aprile, Deganello ha dato alla luce la sua bambina, Ginevra, comunicando con un tenero post su Instagram, in cui si vede abbracciata alla piccola nel letto d'ospedale:

"Ginevra, 25/04/2023! Non vedo l'ora di vivere la mia vita insieme a te!"

