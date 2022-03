Grande Fratello Vip: Nathaly Caldonazzo a ruota libera su Barù, Alessandro Basciano e le sorelle Selassié

Gossip TV

L'ex gieffina Nathaly spara a zero su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip.

Barù è finito al centro delle polemiche per l'atteggiamento ambiguo assunto nei confronti di Jessica Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip. A criticarlo ci ha pensato l'ex gieffina Nathaly Caldonazzo che, ospite a Casa Chi, ha colto l'occasione anche per dire la sua su Alessandro Basciano e le sorelle Selassié.

L'attacco di Nathaly Caldonazzo a Barù, Alessandro Basciano e le sorelle Selassié

"Barú sinceramente è un personaggio particolare, lui con questo umorismo così scanzonato è stato anche un po’ parac**o" ha dichiarato Nathaly a Casa Chi parlando del comportamento di Barù al Grande Fratello Vip "Si è schierato subito dalla parte delle sorelle, privandomi di un’amicizia. Vorrei sfatare assolutamente l’idea di alcune persone che io avessi qualche intenzione su Barú. Zero, meno di zero. Mi sarebbe piaciuto come amico perché non è ordinario, era anche abbastanza ironico. Poi non mi è piaciuto nei confronti di Jessica. Questo illuderla mi ha dato molto fastidio. Mi è calato ancora di più perché questa ragazza ha fatto tanto per lui".

A proposito delle sorelle Selassié, la showgirl ha rivelato: "Tutti erano in riverenza verso di loro. Quello che non ho trovato giusto è sottolineare che c’è questo bisogno economico. Come hanno detto Manila e tanti altri se siamo lì è perché tutti ambiamo alla vincita. Lulù piacerà per l’80% per questa storia d’amore con Manuel, che è una storia bellissima. […] Lei è molto capricciosa, ogni due per tre c’era un motivo per cui lei non poteva fare una cosa o sopportare una cosa".

Durante il suo percorso al Gf Vip, la Caldonazzo si è resa protagonisti di diversi scontri. L'ultimo con Basciano, che l'ha duramente accusata di aver usato parole gravi nei confronti delle Selassié: "Sapevo che era un tentatore. Pensavo fosse una persona diversa, che entra entrata con semplicità. Io sono stata un’amica, un’amica e sorella e mi ha ferito, mi ha tradito e detto calunnie su di me. Insomma rimane il Giuda della mia vita".

