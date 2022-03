Grande Fratello Vip, Barù vuota il sacco sul rapporto con Jessica Selassié: "Mi sono salvato in due televoti facendo così"

Gossip TV

Barù svela la sua strategia dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Barù e Jessica Selassié sembrano essere ormai ai ferri corti. Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è lasciato andare a delle affermazioni poco carine confermando così le sensazioni della giovane principessa.

Barù spiazza su Jessica Selassié dopo la diretta del Gf Vip, fan furiosi

Tempo di confessioni inaspettate al Grande Fratello Vip tra Davide e Barù. "Ti dissi ‘stai attento, non fare troppo il cretino'. Perché poi dall'altra parte c'è…" ha dichiarato il giovane attore parlando del rapporto con Jessica. A spiazzare e deludere i telespettatori, però, è stata la replica dello chef che, con le sue parole, avrebbe in qualche modo ammesso di essersi avvicinato alla principessa solo per gioco.

"Mi hanno fatto passare due televoti.. facendo quello. Alla fine si ok, però…Hai capito? Alla fine sono…è così" ha affermato Barù. Come riporta Fanpage, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha poi continuato a parlare del suo avvicinamento alla Selassié anche con Giucas Casella: "Mi sa che non mi vuole più bene Jessica, le devo chiedere scusa. Le voglio bene ma…".

Se Barù continua a dire di non voler iniziare una relazione fuori con Jessica, quest'ultima nella notte si è lasciata andare rivelando nuovi dettagli inediti riguardo la serata passata dentro la capanna: "Lui mi ha fatto capire altro, ci saremmo visti fuori, goduti e conosciuti fuori, che l'attrazione per me ce l'ha, io ho sempre capito questo e me l'ha confermato in capanna. Non ci siamo proprio baciati, quasi".

