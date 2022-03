Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan scoppia in lacrime: ''Contro me un vessatorio pesante''

Gossip TV

Miriana Trevisan si lascia andare ad un momenti di sconforto dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto in scena uno scontro tutti contro tutti, senza esclusioni di colpi (bassi). Miriana Trevisan è molto toccata dalle accuse di Sophie Codegoni, che si è sentita messa da parte nel momento cruciale delle Nomination, e inizia la sua nuova giornata con le lacrime agli occhi, consolata da Manila Nazzaro.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan scoppia a piangere

Con l’approssimarsi della Finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, la tensione tra i concorrenti sale alle stelle ed è probabile che in Casa scoppino liti e discussioni accese. Nel corso dell’ultima puntata, è successo di tutto e Miriana Trevisan si è trovata al centro delle critiche, attaccata da Soleil Sorge e accusata da Sophie Codegoni di non averla salvata, preferendole le principesse. L’atmosfera non è delle migliori e Miriana si sveglia in lacrime, cercando appoggio da Manila Nazzaro, che scuote l’amica ammonendola: “Basta sentirti in colpa per le aspettative degli altri. Un po’ di leggerezza, andiamo oltre… Vuoi passare i prossimi giorni a piangere?”. “Tutti che si aspettano da me qualcosa, poi io sono sempre in Nomination. Ci rimango male, mi urlano da una parte e dell’altra. A me e te non ci salva mai nessuno, non è che fanno il discorso al contrario”, ha spiegato Miriana.

Secondo l’ex Miss Italia le accuse rivolte a Miriana sono ipocrite, dato che nessuno ha mai contraccambiato la protezione o l’amore dato dalla showgirl. “Noi ci salviamo e l’unica che mi ha sempre salvato è Delia… Ieri sono state dette delle cose piuttosto imbarazzanti da entrambe, Lulù ma anche Jessica. Non si fanno queste cose con queste modalità. Io mi sento che lunedì sto a casa, ma sono felice così con grande dignità e orgoglio”, ha dichiarato Nazzaro.

“A me non piace come si sta comportando Lulù con la sorella… Io ho affrontato tutto qui dentro con gioia, che vieni a parlare di soldi anche no. Qui sono tutte fissate con la Finale. Io ho pianto perché è come se avessi tre bambini davanti, che amo tantissimo, ma non posso accontentare tutti e tre. Per me Sophie è importante, l’ho trascurata perché vedevo Lulù più debole. Con me è stato un vessatorio pesante”, ha chiosato Miriana, pronta a viversi questi ultimi giorni al Gf Vip senza tristezza.

