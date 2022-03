Grande Fratello Vip, scontro di fuoco tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan: "Vipera, volgare e frustrata"

Gossip TV

Scontro infuocato durante la pubblicità tra le due protagoniste del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo nella puntata su Canale5.

Sembrava tutto rose e fiori tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge ma, per l’appunto, questa condizione non poteva che rivelarsi una mera impressione momentanea. Da quando hanno varcato la porta rossa di Cinecittà, le due gieffine se ne sono dette di ogni e ieri, durante un intermezzo pubblicitario della puntata, Soleil è tornata ad attaccare Miriana, accusandola di essere una donna frustrata che si sfoga criticando gli altri e continuando a fare il suo nome alle Nomination. Lo scontro è stato, logicamente, inevitabile.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Soleil Sorge: è scontro

Tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan regna un rapporto a dir poco teso sin dai primi giorni di permanenza a Cinecittà. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip provengono da mondi diversi che non riescono a far collimare, eccezione fatta per rare e non durature tregue. Recentemente, Soleil e Miriana sembravano finalmente aver sotterrato l’ascia di guerra, dichiarando di volersi godere le ultime settimane in Casa prima della Finale in totale serenità, ma qualcosa deve essere andato storto, dato che Trevisan ha fatto il nome di Sorge alle Nomination senza neppur fingere di doverci riflettere sopra.

Soleil non ha preso bene la scelta di Miriana, presa in giro da Biagio D’Anelli, e si è scagliata contro la showgirl: “Sei una vipera, non capisci che sei volgare, alla tua età. Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Frustrata, che vipera”, ha sbottato Sorge. Nonostante il durissimo attacco, Miriana ha tentato di mantenere la calma ammettendo che si sarebbe aspettata questa reazione dall’influencer e di essere ferita perché, nonostante tutto, è tornata a tirare in ballo la sua età.

Trevisan ha deciso di fare il nome di Soleil, motivando la sua scelta in questo modo: “Nomino lei perché non credo a questa Soleil di adesso, buona e tranquilla, in questi sei mesi mi ha fatto molto male screditandomi e parlando male di me difendendo Katia quando era indifendibile". Soleil non ha reagito bene e ha fatto notare che di certo non sarebbe mai stata lei a poterla difendere dato il pessimo rapporto che hanno sempre avuto al GF Vip.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.