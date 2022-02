Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan pronta a vendicarsi di Soleil Sorge: ''Non ci sono più gli immuni quindi…''

Gossip TV

Miriana Trevisan vuole la sua vendetta sulla rivale del Grande Fratello Vip.

Tra i filoni che hanno contribuito a rendere coesa la nuova edizione del Grande Fratello Vip, c’è quello della rivalità tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Le due gieffine proprio non si sopportano e, ogni volta che ne hanno la possibilità, cercando di gettare fango l’una sull’altra. Miriana, tuttavia, ha ancora un asso nella manica adesso che le immunità sono state ufficialmente abolite fino alla finale.

Grande Fratello Vip, Miriana pronta a spedire Soleil in Nomination

Manca sempre meno alla finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip e Miriana Trevisan è pronta a sfogare tutta la sua rabbia nei confronti di Soleil Sorge, dopo mesi interminabili durante i quali la bionda influencer è stata graziata dal pubblico e dalle opinioniste. Soleil, infatti, ha goduto più di tutti dell’immunità salvandosi da Nomination certe e Miriana non ha dimenticato. La showgirl ha gioito sapendo che dalla prossima settimana non sarà possibile donare l’immunità e che tutti i concorrenti giocheranno ad armi pari. “Ragazzi attenzione che non ci saranno più immuni dalla prossima volta. Almeno questa bella notizia, non ci saranno immuni. Quindi la becchiamo”, ha ammesso Miriana, pronta a spedire al televoto Soleil, tirata in ballo dall’ex rivale Giulia Latini.

Dopo aver rivelato le proprie intenzioni, Trevisan si è lamentata per le domande che Soleil le avrebbe fatto sul rapporto con Biagio D’Anelli. “Ragazze a tavola avete notato chi mi ha chiesto ancora quella cosa? Parlo dell’età di Biagio. Guardate che è tutto il giorno che me lo chiedono, tutte e due. prima uno dovrebbe ascoltare una storia e dell’amore che c’è e poi giudicare. Invece vanno per sentito dire e colpiscono sempre su quello. Comunque sì lei in particolare mi ha richiesto dell’età di Biagio. Come mai non le ho risposto ‘perché me lo chiedi?’ Perché non me l’aspetto che me lo richieda sempre. Noto lo schifo e spero lo noteranno da casa. In realtà questi attacchi non li capisco”, questa la lamentela di Miriana riportata da Biccy.

