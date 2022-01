Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan: ''Lulù migliore di Soleil''

Gossip TV

Miriana Trevisan torna a parlare delle ultime dinamiche del Grande Fratello Vip, senza risparmiare una stoccata a Soleil Sorge.

Nella casa del Grande Fratello Vip assistiamo a sbalzi d’umore da record, per cui un momento di allegria e solidarietà può trasformarsi in una faida senza precedenti. Miriana Trevisan torna a parlare delle offese ricevute da Katia Ricciarelli, mettendo a confronto la reazione di Lulù Selassié e quella di Soleil Sorge.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ancora contro Soleil Sorge

Che tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge vi siano parecchie tensioni non è un segreto. La showgirl è rimasta molto ferita dalle parole di Katia Ricciarelli sul suo essere madre, e ancora di più dal fatto che Soleil abbia difeso il punto di vista della soprano mostrando, a suo dire, una scarsa sensibilità. Miriana rimprovera spesso Soleil tacciandola di cattiveria gratuita, e non è d’accordo con chi paragona l’atteggiamento dell’italo-americana a quello di Lulù Selassié, che pure spesso ha mostrato prova di grande indelicatezza.

Ignara delle querele diramate dall’ex marito Pago, Trevisan si sfoga sulla questione, ammettendo: “Abbiamo, per tanto tempo, tenuto dentro. Forse perché sono più adulta, ho fatto sempre una ribellione silenziosa ma tenevo dentro, come nel caso di Katia. Finché le persone che stanno vicino a lei non le fanno capire che sta sbagliando, questa volta potrebbe averlo capito profondamente”.

Sophie Codegoni, che ha ascoltato la rivelazione bomba di Giacomo Urtis, si è detta d’accordo con la showgirl, che ha continuato il suo discorso: “Lulù ha un certo tipo di atteggiamento migliore di Soleil, che per mesi ha denigrato senza motivo. Lulù lo fa perché entra in agitazione, c’è una bella differenza di coscienza. Ciò non toglie che Soleil ha un lato bellissimo, ma non si può giustificare il resto”. Voi cosa ne pensate?

