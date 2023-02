Grande Fratello Vip, Milena Miconi sotto accusa, la difesa di Manila Nazzaro

La showgirl romana, Milena Miconi ha vissuto un momento di sconforto isolandosi dai suoi compagni d'avventura del Gf Vip. L'ex soubrette del Bagaglino si è messa sul letto e ha iniziato a piangere.

La Miconi, che di recente ha anche subito un lutto con la perdita del suo amico e manager, ha trovato subito conforto da parte di Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà. Il momento difficile di Milena è stato sottolineato anche dalla sua amica, ex gieffina, Manila Nazzaro che con l'occasione ha postato un Tweet abbastanza velenoso nei confronti del programma.

"Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il Gf Vip - ha scritto Manila -

ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla? Sono due mesi che si spende per tutti. Ma si sa.. li dentro persone così non sono importanti per l’hype del programma. Meglio che taccio…"