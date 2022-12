Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si chiudono nell’armadio come Cecilia e Ignazio!

Gossip TV

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi sempre più innamorati. La coppia si apparta nell’armadio ed è subito seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno deciso di fare sul serio, dopo settimane di flirt e corteggiamenti puntualmente respinti dalla giovane siciliana per timore di gettarsi in una relazione. La nuova coppia piace molto ai fan del Grande Fratello Vip, che hanno vissuto un déjà-vu quando hanno visto Micol ed Edoardo nascondersi in un armadio con l’esempio degli illustri predecessori Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Grande Fratello Vip, Micol ed Edoardo come Cecilia e Ignazio!

Una delle scene più iconiche del Grande Fratello Vip è senza dubbio quella che vede protagonisti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, concorrenti amatissimi della seconda edizione del reality show di Canale 5, chiusi nell’armadio in posa equivoca dopo aver deciso di fare coppia fissa. A distanza di anni, Cecilia e Ignazio hanno raccontato cosa è successo, rivelando dettagli piccanti sulla loro permanenza a Cinecittà, mentre al Gf Vip una coppia ha deciso di replicare il momento.

Stiamo parlando di Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, che da qualche settimana si sono arresi alla reciproca attrazione e hanno deciso di provare a viversi questa storia d’amore, tra notti trascorse insieme nel van e baci rubati davanti agli altri inquilini della casa. Poche ore fa, mentre si scambiavano effusioni, Edoardo ha attirato Micol nell’armadio per baciarla lontano da occhi indiscreti, poi uscendo dal nascondiglio ha fatto intendere che in quell’armadio ci si potrebbe fare ben altro e non essere visti da nessuno.

A quel punto Edoardo Donnamaria, che Antonella Fiordelisi vorrebbe lontano da Tavassi e Micol, ha fatto notare che la soluzione era stata già trovata da Cecilia e Ignazio qualche anno prima. Tutti sono scoppiati a ridere e hanno ripreso le attività al Gf Vip, mentre alcuni fan come segnala Biccy non hanno preso bene il gesto degli Incorvassi e hanno addirittura chiesto alla redazione di punirli per atti osceni in luogo pubblico. Un'accusa decisamente assurda dato quello che succede in quella Casa, e quello che sta emergendo nelle ultime ore con tradimenti e verità mai rivelate che tornano a galla.

