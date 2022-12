Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi non sopporta che Edoardo Donnamaria parli con…

Gossip TV

Antonella Fiordelisi si dice pronta a lasciare libero Edoardo Donnamaria nella casa del Grande Fratello Vip, poi si lamenta del suo rapporto d’amicizia con alcune gieffine.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto pace e sono tornati a fare coppia fissa nella casa del Grande Fratello Vip. La partenopea, tuttavia, è decisamente infastidita dall’amicizia che lega il volto di Forum a tre dei concorrenti che, maggiormente, sono suoi rivali a Cinecittà. Ecco lo sfogo della gieffina.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi critica Edoardo Donnamaria

La coppia dei Donnalisi ha rischiato di sfaldarsi per sempre nelle ultime settimane, complice la gelosia di Edoardo Donnamaria e la penosa imitazione che Antonella Fiordelisi ha fatto di Oriana Marzoli durante un gioco organizzato nella casa del Grande Fratello Vip. Il volto di Forum è stanco di dover difendere la sua fidanzata, che spesso fa sparate sopra le righe nei confronti delle altre donne di Cinecittà, accusando in particolare Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana di sparlare alle sue spalle a microfoni spenti e meditare un piano per farla fuori dai giochi.

È evidente che non vi sia una particolare simpatia tra le tre gieffine e Antonella, così come è evidente che non vi siano macchinazioni da una parte più che dall’altra, dato che Fiordelisi non è certo un’ingenua e ha colto alla perfezione lo spirito del gioco. Mentre i fan del Gf Vip iniziano a stancarsi di Antonella, difesa dall’ex tronista Giulia Cavaglia sui social, Edoardo ha deciso di non trascorrere tutto il suo tempo con la fidanzata e coltivare le amicizie che ha stretto durante il programma, in particolare con Edoardo Tavassi. Essendo il romano impegnato con Micol va da sé che Donnamaria si trovi spesso a parlare con il gruppo di concorrenti che non vanno a genio ad Antonella, e lei è stanca di questa situazione.

“Queste tre persone, e lui lo sa perché abbiamo fatto le Nomination insieme… Lui ci va d’accordo e io non gli dico nulla. Lui è stato con Micol e io non mi sono mia permessa di dirgli di non parlare con lei. Lui non mi difenderà mai, può fare quello che vuole… Però la situazione mia non è meglio, perché questa persona e altre non sono state carine nei miei confronti. Lui passa più di metà delle sue giornate con loro, e io già ho poche persone con cui parlare”.

Antonella ha dichiarato di non voler proibire ad Edoardo di parlare con i suoi amici, sebbene lui al contrario faccia pazzie quando la vede vicina ad Antonino Spinalbese. È chiaro, tuttavia, che la partenopea non sopporta la situazione si prevede una nuova discussione sul tema in giornata.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.