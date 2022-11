Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser spiazzano: ''Lo abbiamo fatto al Gf Vip e nel camerino di Mattino 5''

Gossip TV

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano e raccontano alcuni aneddoti piccanti sul loro passato in Tv, come cioè che è successo nell’armadio al Grande Fratello Vip.

Tra le coppie più amate del panorama italiana spicca quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che convoleranno a nozze dopo la romantica proposta dello sportivo. I due hanno svelato cosa si aspettano dal matrimonio, parlando poi di alcuni aneddoti hot al Grande Fratello Vip e dietro le quinte di Mattino 5.

Cecilia e Ignazio si lasciano andare… A confessioni hot!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano! La notizia ha fato il giro del web quando la bella argentina ha condiviso su Instagram la foto dell’anello di fidanzamento ricevuto dal suo compagno, per la gioia dei loro tantissimi fan che seguono questa storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello Vip e che sembra essere inossidabile. Intervistati da Chi, i due innamorati hanno parlato delle nozze in vista e Moser ha ammesso di aver curato nel dettaglio la proposta, per poi trovarsi bloccato dall’emozione.

“Ho cercato di farle una sorpresa per il nostro anniversario […] Organizzo tutto, arriviamo in montagna, ero in ansia da una settimana, preparo la stanza.. In realtà mi ero preparato anche un discorso, mi sono inginocchiato, ma non riuscivo ad aprire i bottoni della tasca dove avevo messo l’anello, si è creata una situazione di panico più che romantica. Lei diceva: “Dai, alzati…”. Alla fine si è inginocchiata pure lei e ho tirato fuori finalmente l’anello. Cecilia ha pianto. E dopo un po’ io: “Ma allora è sì o no?” […] Il matrimonio è il momento in cui presenti il tuo amore agli occhi del mondo. E poi, se penso alla mia vita, la immagino con una moglie, Cecilia, e dei figli. Non con una fidanzata e dei figli”.

Cecilia, che ha parlato di Francesco Monte nello studio di Verissimo, ha ammesso di aver avuto un colpo di fulmine per Ignazio nella casa del Grande Fratello Vip, e il suo istinto l’ha guidata nella giusta direzione dato che dopo anni sono più innamorati che mai. Proprio a proposito dell’iconica scena dell’armadio che è stata indagata scrupolosamente dai fan del programma di Canale 5, Cecilia ha confidato cosa è accaduto davvero per poi lasciarsi andare a confessioni hot:

“Guardi, noi due abbiamo fatto sesso nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nel camerino di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora – anche ora lo siamo – ma nell’armadio c’è stato solo un bacio: lui era con la camicia aperta, me lo volevo baciare, me lo volevo mangiare. C’era il cofano del letto (il mobile contenitore, ndr), potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori… E c’è la storia del lupo e della pecorella… Perché Ignazio dice che la sua posizione preferita è quella che piace al lupo. E poi al GfVip mi diceva: “Vieni a letto che ti racconto una favola”. Quando siamo usciti dalla Casa ci hanno regalato i peluche del lupo e della pecora”.