Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia e Daniele Dal Moro a confronto su Edoardo Donnamaria: "È successa una cosa strana"

Daniele Dal Moro parla della sua amicizia nata al Gf Vip con Edoardo Donnamaria spiazzando Micol Incorvaia.

Oltre alle storie d'amore, nella Casa del Grande Fratello Vip sono nati anche dei bellissimi rapporti di amicizia come quello tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. A rivelarlo ci ha pensato l'ex tronista di Uomini e Donne che si è sfogato con la nuova concorrente del reality show, Micol Incorvaia.

L'amicizia al Gf Vip tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria

L'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Micol Incorvaia ha stravolto le dinamiche del gioco e destabilizzato Edoardo Donnamaria. Proprio per questo motivo, subito dopo la diretta, la nuova concorrente del programma si è confrontata con Daniele Dal Moro sul giovane volto di Forum con cui ha avuto un flirt in passato.

Come riporta Fanpage, il discorso è partito dalla sorella di Clizia Incorvaia, che non ha potuto fare a meno di notare il bel rapporto nato al Gf Vip tra Edoardo e Daniele: "Quando vi ho visti insieme ho pensato che Edoardo avrebbe provato a fare comunella con lui, ma a Daniele non gliene frega un ca**o". A spiegare come è nata la loro amicizia ci hanno pensato i due giovani concorrenti:

Con lui è successa una roba strana, io sono un po' apatico in genere, cioè o mi stai simpatico o niente, ma non so che…ci siamo visti 15 minuti prima di entrare, mi sono affezionato [...] Mi sono affezionato subito, lui è il mio migliore amico qua dentro, ma dal primo giorno, da quindici minuti prima di entrare, ma domandaglielo a lui perché dopo è stata abbastanza reciproco, sono quelle cose che senti.

Io lo sapevo che mi mettevano con quello più fregno della casa, quindi quando l'ho visto..Ti ricordi che io l'anno scorso dovevo entrare? Sono entrati quei due, uno personal trainer e l'altro modello e poi ci stavo io in mezzo, avevo capito. Infatti gli ho chiesto ma stai fisicato? Lui mi guarda e fa "sto squartato" - ha aggiunto Donnamaria.

