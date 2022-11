Grande Fratello Vip, Luca Onestini torna a parlare di Soleil Sorge: "Non è successo a nessun altro in tv"

Gossip TV

Il nuovo concorrente Luca Onestini ricorda la sua prima esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri su Canale 5, ha visto la presentazione ufficiale dei nuovi concorrenti della settima edizione. Tra questi anche Luca Onestini che, subito dopo la diretta, ha ricordato la sua prima esperienza nella Casa caratterizzata dalla discussa rottura tra lui e Soleil Sorge.

Luca Onestini ricorda Soleil Sorge al Gf Vip

Luca Onestini è un nuovo concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. A poche ore dal suo ingresso nella famosa Casa di Cinecittà, il modello romagnolo è tornato a parlare della sua prima esperienza e inaspettatamente anche di Soleil Sorge. Ricordiamo che la bella influencer italo-americana, attualmente al timone del Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli, decise di lasciarlo in diretta con una lettera per poi iniziare una storia d'amore con Marco Cartasegna.

Come riportato da Biccy, parlando con Luca Salatino al Gf Vip, Onestini ha confessato: "Se ero fidanzato o single quando sono entrato la prima volta? Non ero single, ma lascia perdere che è meglio. Quello che è successo a me è successo solo a me fidati e a nessun altro nei GFVip. Parliamo della tua storia, che a differenza della mia di anni fa è bella". Arriverà una replica da parte della Sorge?

Leggi anche George Ciupilan in crisi al Gf Vip

Anche Soleil, nel corso di un'intervista a Verissimo, era tornata a parlare del suo rapporto, ormai inesistente, con Luca: "Onestamente posso definirlo appena un conoscente. Non lo odio, mi è del tutto indifferente. Dopo la fine della nostra storia non ci siamo mai più parlati. Non abbiamo riallacciato mai i rapporti. Però davvero non ho rancori nei suoi confronti".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.