Grande Fratello Vip, Martina contro Oriana: “La putt*** la fai pure troppo”, lei piange e minaccia querele

Gossip TV

Volano stracci tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli: offese e minacce di querele.

Poco dopo la lite furibonda che ha coinvolto Matteo Diamante, Luca Onestini e Oriana Marzoli, la venezuelana ha avuto un nuovo scontro infuocato contro Martina Nasoni con le quale sono volate offese piuttosto gravi.

Gf Vip, volano stracci tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli

Come riportato da Biccy, la lite è esplosa quando la Nasoni ha accusato la Marzoli di essere una maleducata per via degli occhiali da sole in casa e il suo lessico italo-spagnolo abbastanza colorito e caratterizzato da parolacce. Tra le due non corre buon sangue dall'inizio dell'ingresso di Martina e sembra che ogni occasione sia buona per degenerare. In casa ci sono ormai due fazioni e una della due è sicuramente capitanata dalla Marzoli spalleggiata da Luca Onestini. Mentre la prima è in lotta contro Martina e Antonella, l'ex tronista è contro Diamante e naturalmente ancora Nikita.

Martina e Oriana si sono rinfacciate reciprocamente di essersi offese e parlando dei vari insulti che la Marzoli ha negato di aver detto, la Nasoni ha detto: : "La putt*** la fai pure troppo” , scatenando le ire della venezuelana e anche dei social.

Nella notte Martina ha minacciato di andarsene e Oriana, parlando con Milena è scoppiata a piangere:

“Lei mi ha detto che l’avrei chiamata puta e io le ho detto che non l’ho mai fatto anche perché non potrebbe mai farla. Lei mi ha risposto che io la faccio pure tanto. Io ricordo che mi ha detto che la faccio fuori, lei mi ha detto che ha detto la faccio pure troppo. Non cambia, resta il fatto che mi ha detto che faccio la putt*na. Io ho fatto quattro mesi di giurisprudenza, poi ho fatto Uomini e Donne e da lì ho sempre lavorato in televisione, non ho mai fatto la putt*na. Ma come si permette? Questa è una roba pesante! E io sono stata in grado di non rispondere, ho solo detto che mi deve chiedere scusa in puntata. Voglio le scuse e anche denunciarla”.

Ho pianto perché ho pensato a mia mamma che deve sentire queste cose su di me. Io non ho mai fatto la putt***, rispetto chi vuole farla ma io non ne ho mai avuto bisogno“.

Martina che da della putt... a Oriana.



UNA DONNA AD UN'ALTRA DONNA CHE SCHIFO VERAMENTE #gfvip #oriele pic.twitter.com/eW5G86kxYg — sisonokevin (@_soleilandia_) February 19, 2023

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.