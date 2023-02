Grande Fratello Vip, caos in serata; Matteo accusato di razzismo e Oriana esplode

Gossip TV

Nervi tesissimi al Gf Vip: nel corso della festai di Carnevale è scoppiata una lite furibonda che ha coinvolto Matteo Diamante, Oriana Marzoli e Luca Onestini.

Nervi tesissimi al Gf Vip: nel corso della festa di Carnevale è scoppiata una lite furibonda che ha coinvolto Matteo Diamante, Oriana Marzoli e Luca Onestini.

Gf Vip, Matteo Diamante accusato di razzismo, Luca e Oriana al veleno

Tutto è iniziato quando l'ex tronista ha rimproverato Diamante di non aver lavato adeguatamente bene dei bicchieri e l'ex di Nikita sembra abbia quindi fatto un gesto di stizza nei confronti di Luca. Oriana è intervenuta riprendendo Matteo che è sbottato contro la venezuelana parlando di educazione e mettendo in mezzo il paese di origine della Marzoli.

"Vieni ad insegnare l’educazione a me. Vieni ad insegnarmi l’educazione? Impara l’educazione, imparate l’educazione. Questa viene, mi insulta in spagnolo. L’educazione è ovunque? Non mi sembra." ha dichiarato Matteo suscitando subito delle reazioni molto accese

“In Italia cosa? L’Italia è per tutti. Non essere razzista! L’Italia è per tutti ricordatelo e impara l’educazione” ha replicato Onestini.

“L’Italia è uguale alla Spagna. Orgogliosa di essere venezuelana! Cosa vuoi con la Spagna! Ho il diritto di stare in Italia mi hanno chiamato loro del GF! Viva il Venezuela e Viva la Spagna come viva l’Italia ok?! Ricorda che sono stata chiamate e questo paese è per tutti quanti - ha aggiunto Oriana - Io ho il diritto di stare qua in Italia. Mi hanno chiamato loro. Viva il Venezuela, viva la Spagna ok?

“Anche a me hanno chiamato loro” – ha continuato Matteo – “Imparate l’educazione. Un po’ meno”.

“L’Italia è per tutti” ha concluso infine Luca.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.