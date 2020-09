Gossip TV

Grande Fratello Vip, Mario Balotelli replica alle dichiarazioni di Dayane Mello: "Bugie"

Anita Nurzia di 17 settembre 2020 97

Super Mario non ci sta e sbotta su Instagram dopo le parole della sua ex fidanzata al Grande Fratello Vip: "Lasciatemi in pace".

Nelle ultime ore, si è molto parlato delle dichiarazioni di Dayane Mello rivolte ad alcuni inquilini della Casa del Gf Vip. La modella sudamericana ha ammesso di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Mario Balotelli con cui ha avuto una lunga e travagliata storia d'amore. "Tira e molla, non abbiamo mai potuto vivere una storia insieme - ha dichiarato Dayane - Da parte sua c’è stato troppo pregiudizio, quando l’ho conosciuto avevo 19 anni, io l’ho amato e ho ancora dei sentimenti per lui. Lui se ne frega però - ha confessato la Mello - Ci vogliamo tanto bene… Mi ricordo il nostro primo bacio, io mi ricordo tutto [...] se entra in Casa a me batte il cuore. Io ho sentimenti verissimi per lui, è una persona a cui tengo tantissimo. Dopo la confessione della modella, Enock ha finto di ricevere una telefonata dal fratello Mario in cui diceva di essere molto arrabbiato per le parole di Dayane. Si è trattato di un semplice scherzo ma la brasiliana era visibilmente dispiaciuta di aver indispettito il suo ex. Dal reality al reale sappiamo che il passo è breve e Balottelli si è arrabbiato davvero. Su Instagram Super Mario ha scritto un messaggio - che poi ha cancellato - mostrando tutto il suo disappunto per le parole della sua ex fidanzata: Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella casa grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno. Lasciatemi in pace ma davvero. Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip. Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip

di Anita Nurzia Co-responsabile della sezione TV

Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"