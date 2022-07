Grande Fratello Vip, Mariasole Pollio nuova concorrente? Parla il volto di Battiti Live

Gossip TV

Dopo Battiti Live, Mariasole Pollio si metterà alla prova nella casa del Grande Fratello Vip?

Sei anni di lavoro con Battiti Live, un successo spaziale su Instagram dove conta 1.5 milioni di followers e un futuro tutto da scrivere. Mariasole Pollio è pronta a lanciarsi in una nuova avventura, entrando a far parte del cast del Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha rivelato la giovanissima influencer.

Gf Vip, Mariasole Pollio nuova concorrete ufficiale?

Mariasole Pollio è giovanissima, ha appena ottenuto il diploma di maturità, eppure ha sogni molto grandi e sta lottando per seguirli, studiando anche recitazione e impegnandosi nel suo lavoro di influencer su Instagram, dove è seguita da ben 1.5 milioni di fan. Dopo sei anni a Battiti Live, quest’anno Mariasole ha condotto tre puntate speciali per i Coca Cola Summer Festival insieme a Rebecca Staffelli, mentre si prepara a cambiare città per motivi lavorativi. Pollio fa gola perché è amatissima e si inserisce perfettamente nelle dinamiche televisive, peccato che a lei proprio non interessi nulla dei reality show e del Grande Fratello Vip.

“Mi piacerebbe una nuova esperienza, anche se per ora mi trovo molto bene nel connubio musica-conduzione. Un reality, ad esempio, sarebbe una bellissima sfida e opportunità, ovviamente non come partecipante, ma come conduttrice […] Rifiuterei un reality ad eccezione forse di Celebrity Hunted, che mi piace particolarmente per l’aspetto adventure di scappare, nascondersi”.

Mariasole è irremovibile, la speranza di vederla varcare la porta rossa di Cinecittà è al momento pari a zero. Mentre un ex tronista perde il posto al Gf Vip, nonostante sperasse con tutto il cuore di far parte del nuovo cast, Mariasole confessa di essere felice per il lavoro a Battiti Live, che la vede coinvolta per il sesto anno consecutivo.

“Amo molto il mio ruolo perché sono grata per tutto quello che mi ha insegnato in questi anni. Certamente la voglia di crescere c’è sempre, quindi mi potrebbe piacere avere un maggior spazio nella conduzione sul palco, senza però lasciare il ruolo che ricopro ora […] Mi ha insegnato a gestire le emozioni e a sapere quanto importante sia la squadra che lavora a un programma, soprattutto in una macchina organizzativa così complessa come quella di Battiti”.

