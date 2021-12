Grande Fratello Vip, Maria Monsé torna all'attacco contro Lulù Selassié: "Sembra un angioletto ma è una iena" (VIDEO)

Gossip TV

Il duro sfogo di Maria su Lulù al Gf Vip.

Venerdì 3 dicembre 2021, andrà in onda su Canale 5 una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Tra le concorrenti al televoto anche Lulù Selassié, che nelle ultime ore si è resa protagonista di un'accesa lite con Maria Monsé.

Maria Monsè contro Lulù Selassié

Scintille al Grande Fratello Vip tra Maria e Lulù. Un confronto davvero acceso che ha portato la nuova concorrente del reality show di Canale 5 a lasciarsi andare a un duro sfogo con Manila Nazzaro e Davide Silvestri: "Tutto è nato da una chiacchiera. Ma poi ne ho parlato nel confessione quindi sarebbe comunque uscito fuori il discorso".

"Se posso darti un consiglio non parlare se non c'è la persona interessata perché le cose arrivano e spesso anche male" ha dichiarato Manila cercando di farla ragionare. "Ma Lulù mi ha detto che io non devo farlo nè in confessionale nè con nessuno" ha prontamente replicato Maria trovando l'appoggio di Davide "Ma lei non è nessuno per dire cosa devono fare gli altri [...] I suoi modi sono agghiaccianti".

Leggi anche Duro scontro tra Lulù Selassié e Maria Monsè

"Io faccio quello che voglio" ha aggiunto la Monsé "Non prendo di certo lezioni da una ragazzina che mi dice che sono un'idiota. La gente deve sapere chi è lei. Fa tanto l'angioletto e invece non lo è. È una finta, è una iena [...] La cosa assurda è che tu origli e poi fai la figa vieni da me e ti lamenti". Riusciranno a chiarirsi le due concorrenti?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.