Grande Fratello Vip, è scontro tra Lulù Selassié e Maria Monsè: ''Idiota, mi hai rotto il c***o''

Scoppia una lite furiosa tra Lulù Selassié e Maria Monsè nella casa del Grande Fratello Vip.

Maria Monsé non sembra aver trovato un’ottima chimica con le sorelle Selassié. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip si è sperticata in critiche in confessionale, non sapendo di essere ascoltata da Lulù, che si è poi scontrata con Maria senza esclusione di colpi. Ecco cosa è successo nel dettagli tra le due inquiline di Cinecittà.

GF Vip, Maria Monsé e Lulù Selassié: è guerra

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié ha avuto un attacco di panico dopo aver scoperto di essere al ballottaggio contro la sorella Clarissa, eliminata definitivamente dalla Casa, e aver affrontato le critiche degli inquilini di Cinecittà che non sopportano più la presenza della principesse etiopi. Maria Monsé, da poco entrata in gioco, ha preso in estrema antipatia le sorelle Selassié e ha parlato malissimo delle colleghe, ignara del fatto che Lulù stesse origliando tutto tramite il sottile muro del confessionale.

La giovane gieffina, amareggiata per le critiche appena ascoltate, si è sfogata in camera alla presenza della sorella Jessica. “Quella è un’idiota, sono libera di dire quello che penso. Mi sono già rotta il c*zzo di lei. Fuori dal confessionale si sente quando uno parla, ma tu cosa ca**o ne sai della mia vita e di quello che abbiamo fatto io e le mie sorelle prima del GF?”, ha sbottato Lulù mentre Jessica le ha suggerito di ignorare la questione. Maria ha scoperto quanto stava accadendo e ha spiegato le sue ragioni, allineandosi alle critiche di Katia Ricciarelli scatenate dalle frasi poco gentili delle sorelle sulle persone di una certa età, mentre Lulù ha continuato ad inveire. A questo punto anche Jessica è intervenuta in difesa della sorella, scagliandosi a sua volta contro la nuova entrata.

Monsé, furiosa per essere stata spiata in gran segreto e per la reazione della collega, ha esclamato: “Cosa significa idiota? Hai ancora un attacco di panico che stai dicendo questa parola? Hai un altro attacco di panico? Lei mi è corsa dietro perché ha la pretesa che io non possa esprimere un parere nel confessionale”. Insomma, tra le due gieffine è guerra e siamo certi che la questione non si concluderà tanto facilmente.

