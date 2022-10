Gossip TV

Marco Bellavia, a seguito di ripetuti e continui attacchi e derisioni ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip: web in rivolta.

"Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati" con queste parole, poco fa, è stato dato l'annuncio del ritiro di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa definitivamente: annullato il televoto

Si conclude così l'avventura televisiva dell'ex conduttore che da giorni ormai veniva emarginato e deriso dagli altri compagni d'avventura. Un addio che lascia l'amaro in bocca per gli spettatori del reality che da diverso tempo chiedevano un intervento da parte della produzione per tutelare il mental coach milanese. Quest'ultimo ha più volte manifestato di vivere un malessere sia dentro che fuori la Casa. Un'angoscia costante che lo ha fatto vivere anche in passato combattendo ansia e attacchi di panico. Nei giorni scorsi, le parole, durissime di Gegia, Cristina Quaranta, Charlie Gnocchi, Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti e per ultima Ginevra Lamborghini lo hanno sicuramente spronato a lasciare la Casa, trovando poca solidarietà nel gruppo.

Marco Bellavia nella Casa del Grande Fratello Vip si è ritrovato, suo malgrado, ad avere la maggior parte dei compagni d'avventura contro di lui, colpevole, soprattutto di non avere un sufficiente equilibrio mentale tale da rendere impossibile per loro la convivenza nel grande loft di Cinecittà.

"Per me quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti. Poverino un ca***“ ha dichiarato la sorella di Elettra di recente. E ancora: "E’ pazzo, matto, malato!” "Io mi sento preso per il cul* quando parlo con Marco, secondo me lo fa di proposito, dice delle cose che mi fanno senso, io gliel’ho detto che non gli parlo più perché per me è morto!, ha dichiarato Daniele Del Moro.

Anche Patrizia Rossetti e Elenoire hanno offeso Bellavia. "Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici nn vieni al Grande Fratello Vip. te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi“.

