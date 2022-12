Grande Fratello Vip, Marco Bellavia attaccato da Ginevra Lamborghini e Amaurys Perez

Gossip TV

In seguito alla notizia del rientro di Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia ha espresso il suo disappunto sui social. Ieri sera, interpellato da Alfonso Signorini, è stato duramente attaccato da Lamborghini e da Amaurys Perez. Ecco cos'è successo.

Nella puntata di ieri sera sabato 10 dicembre è andato in onda al Grande Fratello Vip un accesso scontro tra Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini e Amaurys Perez. Infatti, il ritorno della sorella di Elettra Lamborghini non è stato ben accolto dall'ex conduttore di Bimb Bum Bam, che si è sfogato sui social, provocando il fastidio dell'ex gieffina e di Perez.

GFVip, scontro di fuoco tra Bellavia, Lamborghini e Perez

Solo lunedì scorso il conduttore Alfonso Signorini aveva rivelato, stupendo tutti, che Ginevra Lamborghini sarebbe rientrata al GFVip, nonostante la squalifica. A commentare questa scelta sono stati in molti, compresi due ex volti noti del programma. Anche Marco Bellavia, nei cui confronti Lamborghini si è comportata in maniera vergognosa, ha espresso il suo disappunto con un post su Twitter. Quando ieri sera Signorini gli ha chiesto spiegazioni, però, Bellavia ha ritrattato le sue affermazioni, dicendo che sui social tutto viene ingigantito:

"L'ho perdonata e siamo in buoni rapporti. La cosa mi ha lasciato sorpreso, lo ammetto. Non è che mi posso incatenare davanti alla porta della casa per non farla entrare. Solo che su questi social...tutto si amplifica, ogni persona prende le cose dette e le amplifica e poi chiaramente scoppia la polemica. NOn volevo essere offensivo contro il GF o contro Ginevra."

Parole, però, che Lamborghini, in collegamento dalla sua abitazione, dove sta trascorrendo la quarantena, non ha apprezzato per niente:l'ex gieffina non si è detta d'accordo con Bellavia, anzi, secondo lei le sue parole su Twitter non hanno fatto altro che alimentare la polemica:"Ci sono rimasta male per le parole che Marco Bellavia ha speso. Non deve dare la colpa ai social. Sono tre mesi che ricevo insulti per questa storia. Avrei preferito che tu avessi detto ciò che pensi a me o ad Alfonso. Fare questa sparata su internet ha peggiorato le cose".

Ginevra Lamborghini è stata squalificata per le parole e gli atteggiamenti avuti nei confronti di Marco Bellavia all'interno del GFVip. Che l'ex gieffino non considerasse giusta la sua riammissione non doveva sorprenderla più di tanto e il pubblico si è infatti schierato con il conduttore di Bim Bum Bam. Ma, a sorpresa, dalla casa si è levata una voce in soccorso di Lamborghini: quella di Amaurys Perez.

Secondo il concorrente, infatti, a essere sbagliato è stato l'atteggiamento di Marco Bellavia, che aveva affermato di aver perdonato Ginevra per i suoi commenti e le crudeltà dette nei suoi confronti. Ma, se ha avuto da ridire sul suo ritorno, allora, forse, non è stato sincero: "Se l'hai perdonata, non devi scrivere queste cose brutte. Perché non le hai detto in faccia quello che pensavi?! Lei era seduta accanto a te in puntata, non dovevi scriverlo. Stai alimentando quello che tu stesso hai subito. Siamo adulti, non bambini".

Non ci resta che aspettare la guarigione e il rientro di Ginevra Lamborghini nella casa del GFVip per scoprire come si evolverà la situazione.

