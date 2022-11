Grande Fratello Vip, Marco Bellavia assente in studio, Alfonso Signorini fa chiarezza

Gossip TV

"Perché Marco Bellavia non è presente nello studio del GF Vip?" Alfonso Signorini risponde su Chi.

Dopo il suo discusso ritiro al Grande Fratello Vip, Marco Bellavia è tornato in studio per una lunga intervista faccia faccia con Alfonso Signorini e con l'occasione ha rivisto i suoi ex compagni d'avventura direttamente nella Casa spronandoli a dare messaggi positivi nel contesto televisivo del reality show.

Gf Vip, Marco Bellavia tornerà tra gli ex concorrenti "appena possibile"

Molti però si sono domandati perché l'ex conduttore di Bum Bum Bam non sia presente tra gli ex concorrenti in puntata, e nei giorni scorsi, l'agente di Bellavia ha fatto presente che la sua assenza non è dovuta ad una sua scelta ma si tratterebbe di una decisione da parte degli autori. Il motivo non è affatto chiaro ma Signorini, sulle pagine del magazine Chi, da lui diretto, ha risposto ad una lettrice facendo in parte chiarezza.

Caro Alfonsino, ti adoro perché porti un po’ di cultura (che non vuol dire libri) attraverso tutto quello che fai. Perché non reinserire tra gli ex vip Bellavia? Mi sembra abbia più diritto di altri a restare nel programma.

Nel rispondere alla lettera della signora, il conduttore del reality show ha replicato:

Cara Nonna, Marco Bellavia rientrerà in studio appena possibile. Sarà un piacere per me accoglierlo tra gli ex partecipanti al Gf Vip. Un caro saluto!

Dunque il mental coach tornerà tra gli ex concorrenti, secondo quanto riferito dal padrone di casa, "appena possibile".

Queste le parole di Tony Toscano, agente dell'ex gieffino:

"Buongiorno Italia, il mio caro artista Marco Bellavia anche se non va in studio al Gf Vip (perché non ci invitano), sarà sempre nei vostri cuori. Ricordate che la felicità è fatta di sincerità, rispetto, educazione e amore per gli altri."

