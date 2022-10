Grande Fratello Vip, Marco Bellavia perché non è presente in studio: il motivo svelato dall'agente

Gossip TV

L'agente di Marco Bellavia ha spiegato perché l'ex gieffino non è presente in studio al Grande Fratello Vip: il motivo è sorprendente e ha subito alimentato delle polemiche.

Tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia ha detto addio al reality dopo soli 9 giorni di permanenza nella Casa. Il motivo, come è ormai noto, è stato un grande malessere che ha vissuto l'ex conduttore tra le mura di Cinecittà, legato anche all'atteggiamento dei suoi ex inquilini che lo hanno isolato e deriso.

Gf Vip, Marco Bellavia assente dallo studio: il motivo

Dopo un vero e proprio caso mediatico che ha coinvolto il reality messo sotto accusa dal pubblico e da tanti volti noti, per alcuni gieffini sono stati presi dei provvedimenti che hanno sancito la squalifica per Ginevra Lamborghini e l'eliminazione ad un televoto flash di Giovanni Ciacci. Anche Gegia ha pagato lo scotto della vicenda e al primo televoto è stata eliminata dal pubblico.

L'ex conduttore di Bim Bum Bam, dopo essersi preso qualche giorno di pausa, cercando anche di ritrovare la serenità perduta, ha fatto ritorno in studio prima in un faccia a faccia con Alfonso Signorini, poi con un'incursione nella Casa in cui ha avuto modo di parlare con i suoi ex compagni d'avventura ai quali ha rivolto, nonostante tutto, parole di comprensione e clemenza.

Nonostante il suo ritorno in puntata, tuttavia, Marco Bellavia non è stato più presente in studio tra gli ex gieffini. In molti si sono chiesti il motivo della sua assenza e stando a quanto ha riferito l'agente dell'ex gieffino, il motivo, sorprendentemente non sarebbe legato ad una sua decisione.

"Buongiorno Italia, il mio caro artista Marco Bellavia anche se non va in studio al Gf Vip (perché non ci invitano), sarà sempre nei vostri cuori. Ricordate che la felcità è fatta di sincerità, riseptto, educazione e amore per gli altri." ha scritto Tony Toscano su Instagram.

Il post dell'agente di Bellavia che ha specificato dunque che l'assenza di Bellavia sia dovuta ad una scelta precisa degli autori, ha suscitato immediate polemiche. In molti si chiedono perché sia stata presa una decisione del genere, forse penalizzando ancora l'ex gieffino. Il motivo potrebbe essere legato alle dinamiche che devono ruotare intorno al reality che non comprendono e non necessitano più della sua presenza.

