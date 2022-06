Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo sbotta: "Quanto vi piace dire stronzat*!!"

Gossip TV

Il nuotatore trevigiano, Manuel Bortuzzo, replica al portale di ThePipolTv e sulle indiscrezioni relative alla rottura con Lulù Selassiè, la giovane principessa che ha conosciuto e di cui si è innamorato al Grande Fratello Vip.

Il lungo post pubblicato sulla pagina Instagram di ThePipolTv nel quale sono stati diffusi alcuni retroscena tra Manuel e Lulù ma soprattutto sul motivo della fine della loro storia dopo il reality del Grande Fratello Vip, ha suscitato una reazione la dura da parte del nuotatore trevigiano.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo sbotta: "Quanto vi piace dire stronzat*!!"

Bortuzzo ha commentato il tutto, scrivendo:

"Quanto ve piace dì str**te, buon lavoro, di merda!"

Alle parole dell'ex gieffino, ha voluto rispondere Gabriele Parpiglia tra i giornalista della testata che ha diffuso l'indiscrezione:

"Manuel, questa tua opinione non è il massimo dell’educazione ma sappiamo che non è una smentita, non andiamo oltre, dai. Sai come sono andate le cose quando sei uscito ed hai visto la scena, non andiamo oltre. Abbraccio. bisogna saperla reggere la popolarità“.

Il portale di ThePipolTv ha svelato il vero motivo per cui la relazione tra i due ex gieffini è finita. Secondo quanto si legge, sarebbe dovuta alla decisione di Lulù di imporre la sua presenza durante una seduta di fisioterapia. Una vicenda che pare abbia infastidito particolarmente il padre di Manuel. In quella circostanza pare si sia scatenato il caos tra Lulù e la famiglia dell'ex gieffino. Il litigio avrebbe costretto Manuel a decidere se schierarsi dalla parte della fidanzata o da quella della famiglia con la conseguenza di dire addio alla Sealssiè.

"Un giorno - si legge su ThePipolTv - Lulù decide di andare con Manuel a fare fisioterapia e con loro c’era anche Franco. Il diktat era chiaro: entra solo Manuel. Lulù non ci sta e impone la sua presenza dentro la stanza. Mentre Bortuzzo è dentro e si sottopone a una fisioterapia dolorosa, fuori si scatena il caos: Franco tutela il figlio per far rispettare le regole dettate dalla struttura, ma il litigio con Lulù sfocia in termini che non raccontiamo. Scoppia letteralmente il putiferio (e qui preferiamo fermarci nel racconto, ndr). Intervengono altre persone, testimoni di un dialogo fortissimo tra i due che lascia stordito anche lo stesso Manuel, una volta uscito dalla faticosa seduta. “Da quel momento è la fine. Quel litigio manda completamente in crisi il ragazzo che si trova a scegliere definitivamente tra la sua famiglia e Lulù. Ed è la prima volta che anche a Manuel non va giù il comportamento (forse bonario) della Selassié..."

