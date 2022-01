Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo sbotta contro Katia Ricciarelli: "Non scassare la minch**!!"

La soprano ha chiesto ripetutamente un aiuto per lavare i piatti nonostante alcuni di loro non avevano nemmeno cenato. Manuel ha comunque prontamente risposto subito: "Finiamo di fumare e arriviamo". Katia ha continuato a borbottare lamentandosi e poco dopo il nuotatore ha sbottato: "Katia ma vai a letto e non scassare la minch**! La risposta di Manuel, sfuggita alla Ricciarelli che però ha provocato l'ilarità di tutti che si sono scoppiati a ridere insieme a lui.

Katia e Manuel sembrano ormai a ferri corti. Complice la presa di posizione netta di Bortuzzo nei confronti del gruppo capitanato dalla Ricciarelli. Anche ieri, Signorini ha chiesto a tutti i concorrenti di schierarsi da una parte o dall'altra. Davanti a led si sono quindi posizionate la Caldonazzo e la Ricciarelli e quado stato il turno di Manuel, il giovane nuotare si è affettato di andare da Nathaly accompagnato dall'applauso del pubblico. Manuel si è schierato apertamente anche contro Soleil Sorge nominandola più volte e affermando che dovrebbe coltivare il suo lato buono.

Il 23enne triestino è ad un passo da lasciare il reality per motivi di salute e anche perché, secondo quanto riferito dal padre Franco, sarebbe stanco e non più a suo agio all'interno della Casa.

