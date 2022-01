Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo furioso: ''Non lo sopporto, non mi piace''

Gossip TV

Manuel Bortuzzo ammette di non provare particolare feeling per Barù, new entry del Grande Fratello Vip.

Nonostante il pubblico sia totalmente impazzito per il carisma e l’ironia pungente di Barù, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip non sembra essere apprezzato da tutti gli inquilini di Cinecittà. Manuel Bortuzzo, in particolare, confessa di non riuscire a trovare un feeling con Barù, che non apprezza in nulla.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo contro Barù

Con il prolungamento ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha dovuto sfoderare i suoi assi nella manica, tentando di ravvivare l’atmosfera di Cinecittà con l’ingresso di nuovi Vipponi. Tra questi c’è anche Barù, adorato dal pubblico per la sua verve unica e il sarcasmo fuori dal comune, e anche da Soleil Sorge che gli ha rifilato una sonora pacca sul Lato B. Nelle ultime ore, Barù è finito al centro delle polemiche e questa potrebbe essere la sua ultima puntata, non solo perché il gieffino si trova al televoto e potrebbe matematicamente perdere per gli scarsi voti ricevuti.

Barù è stato accusato di aver portato la droga dal Gf Vip, e sarà compito di Signorini indagare e verificare la voce che sta facendo tremare i telespettatori. Nel frattempo, ignaro di tutto, Barù è finito nel mirino di Manuel Bortuzzo, che sembra non riuscire a creare alcun feeling con il nuovo arrivato. “Cosa mi piace di Barù? Niente”, ha confessato lo sportivo parlando del nuovo inquilino di Cinecittà. Un’affermazione strana quella di Manuel, che ha sempre cercato di andare d’accordo con tutti, pur avendo i suoi amici del cuore. Forse l’insofferenza per l’addio di Aldo Montano o la consapevolezza di voler lasciare al più presto il programma, hanno portato Bortuzzo a lasciarsi andare, rivelando apertamente le antipatie che nutre in Casa.

