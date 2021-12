Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ammaliata da Barù: confessioni e pacche sul Lato B! (VIDEO)

Gossip TV

Sta nascendo una nuova intesa particolare tra Soleil Sorge e Barù nella casa del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge non nascondere di essere annoiata dalla mancanza di nuove dinamiche nella casa del Grande Fratello Vip, tanto da invidiare l’ultima edizione che, al momento, è stata ben più ricca di colpi di scena. Mentre si prepara ad accogliere Delia Duran, la bionda influencer instaura un rapporto particolare con Barù, compiendo un gesto che fa il giro del web.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge sempre più vicina a Barù

Soleil Sorge, orfana del triangolo amoroso che l’ha vista protagonista con Alex Belli e Delia Duran, trova che i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip non si stiano impegnando a creare dinamiche appassionanti. Parlando con Giacomo Urtis, la bionda influencer ripensa al percorso dei gieffini della quinta edizione e spera di riuscire a creare gli stessi colpi di scena, per rendere sopportabile la convivenza forzata fino alla finale, fissata per marzo 2022.

Nelle ultime ore, Soleil ha dato consigli preziosi a Jessica Selassié, in lite con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, per poi reagire in modo bizzarro alla notizia dell’ingresso di Delia, che sarà una delle nuove concorrenti del reality show di Canale5. L’arrivo di Barù in Casa ha scatenato l’interesse di Sorge, che può finalmente parlare con qualcuno di viaggi, terre lontane e differenti culture. Soleil ha instaurato sin da subito una bella chimica con Barù e non lo nasconde.

Poche ore fa, dopo aver preparato una torta per gli inquilini del Gf Vip, Soleil si è fermata ad osservare Barù e ha ammesso: “Io lo amo, sono ufficialmente una bimba di Barù”. Poco dopo, approfittando di un momento di distrazione del collega, Soleil si è avvicinata di soppiatto alle sue spalle e ha dato una sonora pacca sul lato B del nuovo arrivato, suscitando l’ilarità del web che ha riportato il video incriminato alla velocità della luce. Potrebbe nascere qualcosa tra Soleil e Barù, o si tratta di una semplice amicizia?

