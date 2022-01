Grande Fratello Vip, Barù porta la droga a Cinecittà? Scoppia lo scandalo

Gossip TV

Sembra che Barù sia stato accusato di aver fumato una canna nella casa del Grande Fratello Vip.

Primo scandalo del 2022 nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta non si tratta di baruffe amorose o scivoloni poco eleganti, bensì di un’accusa gravissima. Barù, stando alla testimonianza di alcune inquiline di Cinecittà, avrebbe fumato una canna nella notte, lasciando la scia dell’inconfondibile odore in Casa. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Grande Fratello Vip, gravissime accuse per Barù: squalifica immediata?

Tra miriadi di accaniti fumatori che popolano la casa del Grande Fratello Vip, Barù credeva di riuscire a mascherare l’odore di una canna ma, a quanto sembra, il suo intento è miseramente fallito. Nelle ultime ore, i fan del Grande Fratello Vip non parlano d’altro: Barù ha portato la droga nel programma (per citare il ben più famoso canna-gate che tutti i veri amanti del trash portano nel cuore). Stando a quanto riportato da FanPage, Sophie Codegoni avrebbe smascherato per prima Barù, rivelando a Miriana Trevisan di aver avvertito l’inconfondibile odore dell’erba non legale provenire dalla sigaretta accesa dal gieffino.

Il discorso di Sophie è stato tempestivamente tagliato dalla regia, che ha richiamato all’ordine la gieffina, chiedendole di recarsi immediatamente in confessione. Il tentativo di mascherare la situazione, tuttavia, sarebbe fallito quando Jessica e Lulù Selassié avrebbero chiesto al diretto interessato spiegazioni, e Barù non avrebbe negato l’accusa.

Ora, alla luce del fatto che potrebbe trattarsi di una serie di malintesi, magari fomentati da Barù stesso per fare uno scherzo agli inquilini del Gf Vip, è d’obbligo per Alfonso Signorini indagare sull’accaduto, in vista della nuova puntata di questa sera su Canale5. Nel frattempo, dopo aver smesso di parlare dei suoi sospetti, Sophie è diventata oggetto inconsapevole di una nuova polemica, derivata dalle parole durissime di Alessandro Basciano.

Barù che fa scoppiare il canna-gate perché se ne fotte n’ca**o di nulla e sta prendendo tutti per il culo #gfvip pic.twitter.com/ZQIFpsaG8L — Activist (@TrashJudger) January 2, 2022

