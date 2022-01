Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro sempre più delusa da Soleil Sorge: ''Continua a cacciarmi''

Gossip TV

Manila Nazzaro si sfoga con Delia Duran, parlando della distanza che si è creata con Soleil Sorge dopo l’ingresso della showgirl sudamericana al Grande Fratello Vip.

Da quando Delia Duran ha varcato la porta rossa di Cinecittà, mettendo a nudo le proprie fragilità e deponendo l’ascia di guerra, al contrario di quanto si sarebbero aspettati i fan del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge è sempre più irrequieta. La bionda influencer è rimasta molto delusa dai suoi compagni di viaggio, e in particolare da Manila Nazzaro che ha speso molto tempo ascoltando il racconto di Delia e dandole sostegno. Etichettata l’ex Miss Italia come finta buonista, Soleil ha preso le distanze e Manila racconta di aver fatto di tutto per farle cambiare idea, fallendo miseramente.

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro e Soleil Sorge: amicizia al capolinea

Dopo aver osservato attonita lo sviluppo del flirt tra Alex Belli e Soleil Sorge, Delia Duran ha deciso di mettere in discussione la sua storia d’amore con l’attore, facendo il proprio ingresso al Grande Fratello Vip e prendendosi una pausa di riflessione. Nonostante gli iniziali scontri con Soleil, Delia ha cercato la pace, rendendosi conto di aver scombussolato l’assetto della casa di Cinecittà, mettendo in dubbio alcuni dei legami che Sorge ha costruito negli ultimi mesi. Uno tra tutti, quello con Manila Nazzaro che è sempre stata dalla parte di Soleil.

L’ex Miss Italia, nonostante l’affetto sincero che prova per l’italoamericana, non se l’è sentita di voltare le spalle a Delia, e ha capito che sotto la corazza da dura c’è molto di più, mettendosi a disposizione per ascoltare gli sfoghi della modella. Questo è stato letto come tradimento da Soleil, che ha accusato Manila di essere una buonista, di aver parlato male di Delia per poi accoglierla come niente fosse. La situazione tra le due gieffine non è migliorata, e Nazzaro si è sfogata.

“Sono andata quattro volte e mi ha sempre cacciato. Lei ormai non vede niente, ha i paraocchi. Dopo la puntata sono andata a recuperare in piscina, sono stata ovunque per lei poi quando sto male io, mi giri le spalle? […] Ci sono altre persone che mi vogliono bene e me lo dimostrano, se qualcuno non riconosce il tuo bene, più di tanto non puoi fare. Però ho visto che con te si è avvicinata, ti ha parlato e mi fa piacere […] Quando fai del bene ti torna sempre indietro, io non cerco la riconoscenza ma almeno la comprensione”, ha ammesso la gieffina. L’amicizia tra Manila e Soleil è al capolinea?

